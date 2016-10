Schlechtes Ergebnis bei Berlin-Wahl SPD-Wahlanalyse sieht Fehler bei Bürgermeister Müller

Nach dem schlechten Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl sieht die Berliner SPD deutliche Fehler bei ihrem Spitzenkandidaten Michael Müller. Die am Dienstag vorgelegte Analyse einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe formuliert ein "personelles Profilproblem": "Der Regierende Bürgermeister und Spitzenkandidat ist [...] zu stark zum Streiter in einer zerstrittenen Koalition geworden."

Müller hätte aus Sicht der Arbeitsgruppe stärker als zusammenführender Landesvater agieren sollen. Im Alltag hätten der SPD, die bisher mit der CDU koalierte, sowohl der Glamour als auch die Problemlösung gefehlt. Zudem wird an mehreren Stellen der 17-Seiten-Analyse ein "Verlust an Glaubwürdigkeit" erwähnt.

Müller gab sich selbstkritisch und räumte Fehler ein. Forderungen nach personellen Konsequenzen habe es während der Diskussion im Landesvorstand aber nicht gegeben. "Das Papier soll in den kommenden Wochen weiter in der Berliner SPD diskutiert werden", heißt es in einer Mitteilung der SPD zur Wahlanalyse.

Die SPD hatte die Wahl am 18. September mit 21,6 Prozent zwar gewonnen, zugleich aber ihr schlechtestes Berlin-Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg geholt. Bundesweit hatte noch kein Sieger einer Landtagswahl weniger Stimmanteile.

In der Partei sorgte das Ergebnis für reichlich Spannungen - unter anderem zwischen Müller und Fraktionschef Raed Saleh, der öffentlich einen inhaltlichen Neustart forderte. Derzeit verhandelt die SPD in Berlin mit Linken und Grünen über eine Koalition.