Dresden Weihnachtsmarkt wird mit Steinblöcken gesichert

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich nach dem Lkw-Angriff auf den Berliner Weihnachtsmarkt gegen eine Absage ähnlicher Veranstaltungen in Deutschland ausgesprochen. Vor Ort solle über angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entschieden werden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mit.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte: "Egal, was wir im weiteren Verlauf noch über die genauen Hintergründe und Motive der Täter erfahren, wir dürfen und wir werden uns unser freiheitliches Leben nicht nehmen lassen."

Der Innensenator Berlins hat die Betreiber der Weihnachtsmärkte in der Stadt gebeten, am heutigen Dienstag auf eine Öffnung der Märkte zu verzichten. Dies solle aus Rücksichtnahme auf die Opfer und deren Angehörige geschehen, sagte Andreas Geisel (SPD).

Die Stadt Dresden hat am Morgen damit begonnen, die Zugänge zum Striezelmarkt mit Steinblöcken zu versperren. Dies soll verhindern, dass Autos unkontrolliert auf den Markt fahren können. "Dies ist eine Maßnahme, die so im Sicherheitskonzept des Striezelmarktes vorgesehen ist und greift, wenn sich die Sicherheitslage für den Markt verändert hat", sagte Rathaus-Sprecher Kai Schulz.

"Wir müssen jetzt noch mehr Wachsamkeit und Präsenz zeigen", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem Sender WDR5. Die Polizei werde in Doppelstreifen und schwerer bewaffnet kontrollieren, außerdem werde es verdeckte Maßnahmen geben. Dabei gehe es insbesondere darum, die islamistische Szene zu beobachten.

In Bremen steht die Polizei nach eigenen Angaben im Austausch mit den anderen Bundesländern. Die Lage werde neu bewertet. In Braunschweig zeigte die Polizei bereits am Montagabend mehr Präsenz rund um den Weihnachtsmarkt, wie ein Sprecher sagte. In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wurden der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge ebenfalls die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

In Leipzig wurde eine durchs Stadtzentrum führende Straße für Autos und Straßenbahnen gesperrt. Goethestraße und der Augustusplatz sind nun nicht mehr befahrbar. Der Weihnachtsmarkt bleibe aber bis auf weiteres geöffnet, die Polizei werde ihre Streifen in der Innenstadt verstärken, teilte das Rathaus mit. "Wir werden zusammen mit Polizei, Ordnungs- und Marktamt alles dafür tun, dass solche Ereignisse hier nicht geschehen", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderte die Bürger auf, sich nicht einschüchtern zu lassen. Das sei genau das, was solche Täter erreichen wollten. Die Menschen sollten zwar aufmerksam sein, sich aber nicht vom Besuch eines Weihnachtsmarktes abhalten lassen.

SPIEGEL ONLINE

Grünen-Chef Cem Özdemir plädierte für eine besonnene Prüfung möglicher zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen. "Es gibt keine absolute Sicherheit. Aber das ist auch keine Entschuldigung, nichts zu tun", sagte Özdemir am im ZDF-"Morgenmagazin". Die Antwort sei sicherlich nicht, "dass wir jetzt durchdrehen" und man die Gesellschaft in Hochsicherheitstrakte verwandele. Natürlich werde es weiter Weihnachtsmärkte geben, das sei Teil der Kultur des Landes. "Wir werden das immer verteidigen", betonte Özdemir.