Lkw-Attacke in Berlin Polnischer Beifahrer wurde offenbar erschossen

Zwölf Menschen sind tot, nachdem ein Lastwagen am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast ist. Unter den Toten ist auch eine Person, die erschossen wurde. Das sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter. Es handele sich vermutlich um den polnischen Beifahrer des Lkw. Schröter berief er sich dabei auf Angaben aus einer Telefonkonferenz der Innenminister der Länder.

Nach Polizeiangaben saßen zum Zeitpunkt des Vorfalls zwei Männer in der Fahrerkabine. Zuvor hatte die Polizei lediglich bekannt gegeben, dass der polnische Beifahrer vor Ort gestorben sei. "Der im Lkw tot aufgefundene Mann steuerte nach bisherigen Erkenntnissen nicht den Lkw, als der in die Menschenmenge am Breitscheidplatz fuhr."

Bei der Tat im Westen Berlins wurde der Lastwagen offenbar bewusst auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Der dunkle Lkw mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt. Er zerstörte mehrere Buden und traf viele Menschen. Dutzende Verletzte lagen am Dienstagmorgen in den Krankenhäusern der Hauptstadt, sie sind zum Teil schwer verletzt.

Der mutmaßliche Fahrer des Lkw konnte zunächst flüchten, wurde aber noch in der Nacht festgenommen. Einem Bericht zufolge konnte er mit Hilfe eines Augenzeugen gefasst werden.

Am frühen Dienstagmorgen sprach die Polizei erstmals von dem Verdacht eines Terroranschlags. "Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt", twitterte die Polizei.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte Montagnacht gesagt: "Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht." Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) erklärte: "Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen."

Noch ist nicht offiziell geklärt, wer der mutmaßliche Fahrer des Lkw war. Der festgenommene Verdächtige heißt nach Informationen von SPIEGEL ONLINE Naved (oder Navid) B. Behördenkreisen zufolge soll er 23 Jahre alt sein und aus Pakistan stammen. Am 1. Februar 2016 ist er demnach nach Deutschland eingereist, einen Aufenthaltstitel hat er seit dem 2. Juni 2016. Die Angaben sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Der mutmaßliche Täter könnte mit gefälschten Dokumenten und Alias-Namen operiert haben.

Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Verdächtige sei schon früher wegen kleinerer Delikte polizeibekannt gewesen.