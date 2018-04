Die Sicherheitsbehörden haben in Berlin möglicherweise einen bewaffneten Angriff verhindert. Nach Angaben der Polizei habe es im Vorfeld des Berliner Halbmarathons vereinzelte Hinweise darauf gegeben, dass ein Verbrechen im Zusammenhang mit der Veranstaltung geplant gewesen sei. Demnach wurden sechs Männer festgenommen. Die Personen sollen im Alter von 18 bis 21 Jahren sein.

Nach SPIEGEL-Informationen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts auf Verabredung zum Mord.

Die Berliner Polizei berichtet von mehreren durchsuchten Wohnungen und Fahrzeugen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln.

Laut Berichten der "Welt" und des "Tagesspiegels" soll der Hauptverdächtige aus dem Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri stammen. Bei dem Attentat am 19. Dezember 2016 in Berlin waren zwölf Menschen getötet und fast 100 weitere verletzt worden. Nach Informationen des "Tagesspiegels" soll der Hauptverdächtige zuvor zwei Wochen dauerobserviert worden sein.

Unser Staatsschutz führte heute gemeinsam mit der @GStABerlin Durchsuchungen im Stadtgebiet durch. Hierbei kam es zu 6 Festnahmen. Weitere Informationen folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 8. April 2018

Neben den Hinweisen auf eine womöglich geplante Gewalttat beim Halbmarathon hätten sich die Behörden auch aufgrund "der noch nicht vollständig geklärten Hintergründe des gestrigen Attentats in Münster" zu dem Einsatz entschlossen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Zum Berliner Halbmarathon waren 36.000 Menschen angemeldet.

In Münster war am Samstagnachmittag ein Mann mit einem Campingvan in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen starben, mehr als 20 wurden verletzt.