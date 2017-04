Karriere "ich (Bernd Lucke)"

Die Abendsonne über Brüssel ist längst untergegangen, als der Mann mit dem jungenhaften Gesicht eine Mail verfasst, mit der er "die scheinbar so monolithische Merkel-CDU erschüttern" will. Er tippt sehr schnell, wie immer, und sitzt mit dem Rücken zum Fenster im sechsten Stock des Europäischen Parlaments. An der Wand hängen acht Familienfotos und ein Weberschiffchen, Symbol für biederen Bürgerfleiß. Der Text beginnt mit: "ich (Bernd Lucke)".

Der einsame Schreiber war mal ein mächtiger Mann. Er hat die AfD erfunden, stieg zu ihrem Anführer auf und führte die erfolgreichste Parteigründung seit den Grünen in fünf Landesparlamente. Dann jagte sein Parteivolk ihn davon - und seither müht sich Lucke, der Alternative für Deutschland eine Alternative entgegenzusetzen. Zunächst nannte er sie Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa). Doch weil ein Verband von Abtreibungsgegnern dasselbe Kürzel führte, musste er seine neue Partei umbenennen.

Bei den Wahlen im Saarland landeten die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) hinter NPD, Familienpartei und Freien Wählern in der Kategorie "Sonstige". In Nordrhein-Westfalen können sie nicht antreten, weil sie nicht genügend Wahlkämpfer haben. Bei den Forsa-Sonntagsfragen gaben seit November nur zwei Menschen an, die LKR wählen zu wollen - von 29.153 Befragten. Wäre Lucke Unternehmer, würde man von einem Bankrott sprechen. Warum steuert er auf die nächste Pleite zu?

