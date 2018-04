Fall Karin Strenz Bundestag soll auf Aserbaidschan-Affäre reagieren

Auch der Bundestag soll auf die Korruptionsaffäre im Europarat reagieren. In einem Beschluss der Parlamentarischen Versammlung des Gremiums wird gefordert, die nationalen Parlamente müssten mit Blick auf beschuldigte Abgeordnete die "notwendigen Maßnahmen" ergreifen. Bis Ende des Jahres sollen die Parlamente darüber in Straßburg Rechenschaft ablegen.

Davon betroffen wäre dann auch die CDU-Abgeordnete Karin Strenz, die bis Ende 2017 Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung war. Ihr wird vorgeworfen, während ihrer Zeit in Straßburg über Umwege Geld aus Aserbaidschan angenommen und den Interessenskonflikt nicht offengelegt zu haben, bevor sie als Wahlbeobachterin in das Südkaukasusland aufbrach. Strenz war wiederholt als Unterstützerin Aserbaidschans aufgefallen. Sie weist die Vorwürfe zurück.

Bislang hat die Unionsfraktion im Bundestag nicht auf Forderungen reagiert, Strenz zum Mandatsverzicht aufzufordern. Ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, Michael Grosse-Brömer, teilte lediglich mit, es sei richtig gewesen, Strenz nicht erneut für die deutsche Delegation in Straßburg zu ernennen.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat unter anderem zur Aufgabe, über die Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen. Nachdem in den vergangenen Jahren Korruptionsvorwürfe gegen Mitglieder seiner Parlamentarischen Versammlung lauter geworden waren, arbeitete eine Untersuchungskommission aus drei ehemaligen Richtern die Affäre auf.