Twitter-Beleidigung CDU-Abgeordnete Kudla entschuldigt sich für "Dünnschiss"

Die Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla hat sich einem Bericht zufolge bei dem türkischen Journalisten Can Dündar für eine beleidigende Äußerung auf Twitter entschuldigt. Er habe am Donnerstag einen Brief von Kudla erhalten, sagte Dündar dem Leipziger Lokalradio mephisto 97.6. "Ich denke, sie hat verstanden, dass sie einen Fehler gemacht hat." Details aus dem Brief wollte er nicht nennen.

Auf Anfrage des Radiosenders bestätigte Kudla, einen Brief geschrieben zu haben, wollte aber ebenfalls keine Angaben zum Inhalt machen. Kudla hatte den türkischen Regimekritiker Anfang September auf Twitter als "Cansel Dünnschiss" bezeichnet. Kudla hatte außerdem mit einem weiteren Tweet für Empörung gesorgt, weil sie den Nazibegriff "Umvolkung" in der Debatte über die Flüchtlingskrise benutzt hatte. Beide Tweets wurden inzwischen gelöscht.

Der frühere Chefredakteur der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" Dündar und sein Kollege Erdem Gül waren im Mai nach der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien zu fünf Jahren und zehn Monaten beziehungsweise fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bis zum Berufungsverfahren im November kamen sie frei.