Nach umstrittenen Tweets Bettina Kudla fällt als CDU-Direktkandidatin durch

Die Leipziger CDU stellt die umstrittene Politikerin Bettina Kudla nicht wieder als Direktkandidatin für die nächste Bundestagswahl auf. Kudla fiel im ersten Wahlgang für den Wahlkreis Leipzig-Nord mit nur rund 29 Prozent der Stimmen durch. Damit scheiterte die Bundestagsabgeordnete mit ihrer erneuten Bewerbung um ein Direktmandat.

Die 54-Jährige hatte in einem Tweet zur Flüchtlingskrise in Nazidiktion von der "Umvolkung Deutschlands" geschrieben. Es war nicht das erste Mal, dass Kudla auf Twitter auffällig wurde: Zuvor hatte sie den türkischen Journalisten Can Dündar als "Cansel Dünnschiss" bezeichnet, später entschuldigte sie sich.

Die Abgeordnete hatte die Tweets nach massiver Kritik aus den eigenen Reihen zwar gelöscht. In fraktionsinternen Gesprächen hatte sie sich aber nicht ausdrücklich dafür entschuldigt, obwohl sie in ihrer eigenen Landesgruppe dazu aufgefordert worden war.

Nicht nur die Kollegen aus Partei und Fraktion in Berlin distanzierten sich umgehend. Auch der CDU-Kreisverband Leipzig erklärte: "So geht es nicht mehr." Es bestehe die Gefahr, dass "das Ansehen Leipzigs Schaden nimmt".

Trotzdem entschloss man sich in der Partei dazu, Kudla nicht aus der Unionsfraktion auszuschließen - wohl auch weil man ihren Wechsel zur AfD fürchtet. Die stellvertretende AfD-Europaabgeordnete Beatrix von Storch hatte Kudla einen Wechsel in ihre Partei angeboten.

Kudla: Kein Wechsel zur AfD

Nun hat die Parteibasis Kudla abgestraft. An der Leipziger CDU-Basis hatte es auch Kritik an Kudlas Wahlkreisarbeit gegeben. "Das ist enttäuschend", sagt Kudla über ihre Niederlage. Auf die Frage, ob ihre umstrittenen Äußerungen zu dem schlechten Wahlergebnis für sie geführt haben, gibt Kudla in einem Video auf Twitter keine eindeutige Antwort. Die Wortwahl ihrer Tweets bedauerte die gebürtige Münchnerin auf dem Kreisparteitag aber.

Sie wolle sich nun jedoch nicht aus der Politik verabschieden. Auf mehrmalige Nachfrage schloss sie aus, zur AfD wechseln zu wollen. "Ich bin mit Leib und Seele CDU. Und ich werde nicht für die AfD antreten", sagte Kudla. Allerdings sei sie auch niemand, der Dinge kategorisch ausschließe.

Gewählt wurde Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann

Zwei Mitbewerber hatten der Amtsinhaberin Kudla bei dem Wahlkongress den Posten streitig gemacht. Gewählt wurde für den Wahlkreis Leipzig-Nord letztlich der 48 Jahre alte Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann.

Kudla ist eigentlich Münchnerin, mehr als die Hälfte ihres Lebens verbrachte sie dort. Doch gleich nach der Wende zog es die ledige Katholikin nach Ostdeutschland, zuerst nach Halle an der Saale, 2005 folgte der Wechsel nach Leipzig. Sie wurde Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen. Den Posten behielt sie bis zu ihrem Eintritt in den Bundestag. Für den kandidierte die gelernte Wirtschaftsprüferin erstmals 2009. Auch 2013 war sie als Direktkandidatin für Leipzig erfolgreich.

Lange war Kudla eher unauffällig in ihrem Fachbereich Finanzpolitik unterwegs, in dem ihr viel Kompetenz bescheinigt wird. Im Juni zog die CDU-Politikerin zu einem ganz anderen Thema bundesweit Aufmerksamkeit auf sich: Als der Bundestag die Völkermord-Resolution zu den Armeniern beschloss, stimmte sie als einzige Parlamentarierin dagegen.