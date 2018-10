AfD-Spitzenkandidat in Thüringen Höckes Hitler-Problem

Björn Höcke geht als Spitzenkandidat der AfD in die Landtagswahl in Thüringen im kommenden Jahr. Der Rechtsaußen, der bei seiner Wahl am vergangenen Wochenende 88,4 Prozent der Stimmen erhielt, ist bemüht, seine Partei vor einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu bewahren. Er grenzt sich deshalb zur rechtsextremen NPD ab, spricht von "einigen wenigen Mitgliedern" der AfD, die "politisch abgeglitten" seien.

Doch seit Anfang dieser Woche hat Höcke ein echtes Problem, das durch einen Bericht der "Thüringer Allgemeinen" offengelegt wurde: Ein ehemaliger Parteirichter des dreiköpfigen AfD-Landesschiedsgerichts hatte demnach mit AfD-Kollegen im Oktober 2015 eine Reise zu Stationen des Lebens von Adolf Hitler unternommen.

In einem Fenster vor dem Geburtshaus im österreichischen Braunau am Inn zündete er eine Kerze an, zudem ließ sich der Funktionär am Obersee bei Berchtesgaden fotografieren, wo Hitler sich erholte. In seinen Händen hielt er dabei ein Buch mit einer Fotografie des NS-Diktators. Darüber hinaus posierte er für ein Foto hinter einem Tisch, über den eine Decke gebreitet war, auf der ein Hakenkreuz und SS-Zeichen zu sehen sind, wie das Blatt berichtet.

DPA Thüringer AfD-Chefs Möller, Höcke

Besonders pikant: Der Parteirichter hatte abschlägig über ein Ausschlussverfahren gegen Höcke entschieden. Anlass für das Parteiverfahren war der Auftritt Höckes im Januar 2017 vor der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" in Dresden, wo er das Holocaust-Mahnmal "ein Denkmal der Schande" genannt und "eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" verlangt hatte.

Das kompromittierende Bild führte in Höckes Umfeld zu hektischen Reaktionen:

Am Mittwoch räumte der Pressesprecher der Thüringer AfD, Torben Braga, in einer ausführlichen Presseerklärung ein, dass die Vorwürfe seit Ende September in der Partei bekannt gewesen sind. Unmittelbar nach Erhalt des Bildes hätten Gespräche zwischen der betroffenen Person und Mitgliedern des Landesvorstands stattgefunden. "Die betroffene Person wurde vom Landesvorstand deutlichst darauf hingewiesen, dass entsprechende Vorkommnisse inakzeptabel und unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in der Alternative für Deutschland sind", so Braga. Das AfD-Mitglied habe noch am gleichen Tag seine Austrittserklärung aus der Partei eingereicht.

Auch Höckes Ko-Landeschef Stefan Möller erklärte, Höcke sei von den Vorwürfen in keiner Form betroffen und "darf als größtes Opfer des inakzeptablen und unverantwortlichen Handelns der abgebildeten Person gelten". Das in "jeglicher Hinsicht rechtstaatlichen Prinzipien genügende Parteiausschlussverfahren" gegen Höcke sei rechtswirksam beendet - so verwahrte er sich gegen den Versuch, ein entsprechendes Verfahren im Lichte der neuen Erkenntnisse neu zu eröffnen.

DPA Björn Höcke, Alexander Gauland

Tatsächlich spielt sich der jetzige Vorgang vor dem Hintergrund einer öffentlichen Debatte über die bundesweite Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ab. In Thüringen selbst hat das dortige Landesamt bereits ein Prüfverfahren gegen die Landespartei eröffnet.

In der AfD ist die Gefahr einer Beobachtung derzeit eines der wichtigsten Themen. Befürchtet wird intern, dass in einem solchen Fall viele bürgerliche Mitglieder - vor allem beamtete Soldaten, Polizisten, Wissenschaftler und Juristen - die Partei verlassen, um berufliche Nachteile zu vermeiden. Intern wird auf das Beispiel der "Republikaner" hingewiesen, die durch die Beobachtung in den Neunzigerjahren viele Mitglieder verloren und am Ende auch politisch keine Rolle mehr spielten.

"Keule Verfassungsschutz"

Der Bundesvorstand setzte kürzlich eine eigene fünfköpfige Arbeitsgruppe ein, die sich damit befassen soll, wie der Gefahr einer möglichen Beobachtung begegnet werden kann. Das Konzept soll die Gruppe dem AfD-Bundesvorstand bis zum 10. November vorlegen. Eines der Mitglieder ist das Vorstandsmitglied Joachim Kuhs, zudem Vorsitzender der "Christen in der AfD". Er spielte mittelbar eine wichtige Rolle im Falle der neuen Erkenntnisse aus der Thüringer AfD.

Denn an Kuhs wandten sich nach SPIEGEL-Informationen kürzlich Thüringer Mitglieder der "Alternativen Mitte" (AM), um den Hinweis auf den früheren Parteirichter aus ihrem Landesverband zu geben. Die AM ist eine Gruppe von AfD-Mitgliedern, die sich 2017 als Gegenpart zu Höckes rechter "Flügel"-Bewegung in der AfD gründete.

Wie der frühere Thüringer AfD-Chef Matthias Wohlfarth, ein konservativer Christ, Mitgründer der AM und Kritiker Höckes, dem SPIEGEL am Mittwoch bestätigte, hätten sich Mitstreiter und er zwei Mal mit Kuhs in Erfurt getroffen. Dort sei Kuhs beim ersten Mal ein verpixeltes Bild, beim zweiten Mal ein unverpixeltes Bild jenes Parteirichters übergeben worden, auf dem dieser mit der Hakenkreuzfahne zu sehen sei. Aus der Bundespartei wurde dem SPIEGEL bestätigt, dass das Bild vorliegt.

Das Bild und Informationen von der Reise der Gruppe von AfD-Mitgliedern zu Lebensstationen Hitlers, so erzählt es Wohlfarth, sei seiner Gruppe wiederum aus dem Umfeld früherer Höcke-Anhängern herangetragen worden. Dort bestünden "zunehmend Zweifel an dessen Charakter", weil Höcke "die Partei mit Getreuen versorgt und andere aussortiert".

Sorge um den Nachschub an "guten Leuten"

AfD-Mitglied Wohlfarth sagte, die Weitergabe des Bildes an Kuhs erfolgte "zur Rettung und Besserung" der AfD. "Diese Bilder sollen eine neue Bewertung der Rolle und Wirkung von Herrn Höcke geben", hofft er. Höcke habe die AfD "in der Fläche kaputt gemacht". In drei Wochen muss die Thüringer AfD einen neuen Landesvorstand wählen, auch Höcke steht zur Wiederwahl an.

Wohlfarth sieht seine Aktion auch als Beitrag gegen eine mögliche AfD-Beobachtung durch den Verfassungsschutz: "Bei einer solchen Maßnahme hat die Partei das Problem, dass sich die Mitgliedschaft weiter verschiebt." Die AfD bekomme schon jetzt keine "guten Leute" mehr, etwa aus kirchlichen Kreisen.

Die "Keule Verfassungsschutz", wie sie Wohlfarth nennt, sei für die AfD "vielleicht sogar ein Gefallen, damit die Partei endlich zu Besinnung kommt". Vor allem von einem Mann an der Spitze der Partei erhofft er sich Unterstützung - von Ko-Parteichef Jörg Meuthen, selbst Mitglied der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. "Ich würde mir wünschen, dass Herr Meuthen mit uns mal das Gespräch sucht", sagt er.

Schließlich könne Meuthen als früherer Hochschulprofessor und Beamter kein Interesse haben, wenn eines Tages eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz erfolge.