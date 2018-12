AfD Immunität von Björn Höcke aufgehoben

Der AfD-Politiker Björn Höcke verliert seine Immunität. Das hat der Justizausschuss des Thüringer Landtags in Folge eines Antrags der Staatsanwaltschaft Chemnitz entschieden. Diese kann erst jetzt gegen den 46-Jährigen ermitteln. Das bestätigte Höcke dem SPIEGEL. Zuerst hatten NDR und WDR über die Aufhebung berichtet.

Solange ein Landtagsabgeordneter Immunität hat, ist eine Ermittlung gegen ihn ausgeschlossen. Höcke ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag. Zugleich ist er Landeschef seiner Partei.

Höcke wird vorgeworfen, das Foto eines Gewaltopfers missbräuchlich verwendet zu haben. Dabei geht es um Sophia Lösche. Die Leiche der 28-Jährigen aus Bamberg war in diesem Sommer in Spanien gefunden worden. Lösche war als Tramperin unterwegs gewesen, die Behörden ermitteln gegen einen marokkanischen Lkw-Fahrer.

Höcke weist die Vorwürfe zurück

Das Foto Lösches war beim sogenannten Trauermarsch, dessen Teilnehmer Höcke war, rund um die Krawalle in Chemnitz in Großformat platziert worden. Das Bild von Lösche war mit anderen Fotos von Opfern krimineller Taten auf dieser Demonstration gezeigt worden. Auch auf Höckes Facebook-Seite war das Bild anschließend zu sehen.

Höcke allerdings bestreitet die Vorwürfe, das Foto missbräuchlich verwendet zu haben. "Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind vollkommen haltlos", sagte Höcke dem SPIEGEL. "Auf meiner Facebook-Seite habe ich Fotos der Demonstration veröffentlicht, deren Teilnehmer ich war. Das heißt, ich habe eine öffentliche Veranstaltung auf meiner Facebook-Seite dokumentiert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Die Familie Lösches stellte im September Anzeige gegen Höcke. Dieser habe das Bild ihrer Tochter, die Juso-Vorsitzende in Bamberg war, "für die eigene Gesinnung instrumentalisiert" und "widerrechtlich öffentlich zur Schau" gestellt. So heißt es laut der ARD-"Tagesschau" in der Anzeige. Für die Familie sei dieses Vorgehen unerträglich gewesen.

Nach der Präsentation des Bildes in Chemnitz schrieb Lösches Bruder außerdem auf Twitter: "Keine Hetze mit dem Andenken meiner Schwester!" Bei der Bestattung seiner Schwester in Amberg hatte ihr Bruder erklärte, man könne sie nicht mehr schützen, aber wenn ihrem Namen, "wenn ihrer Liebe, wenn ihrer Haltung und ihrem Schicksal Gewalt angetan werden, weil manche meinen, damit Hass und Kälte verbreiten zu können - und menschenverachtendes Reden und Verhalten rechtfertigen zu können - ja, davor können und müssen wir sie schützen."

