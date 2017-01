Holocaust Landtagspräsident schließt Höcke von Gedenkstunde aus

Der Thüringer Landtagspräsident Christian Carius hat den AfD-Fraktionschef Björn Höcke von der Holocaust-Gedenkfeier ausgeschlossen. Er habe Höcke gesagt, dass seine Anwesenheit als Provokation empfunden würde, sagte Landtagspräsident Christian Carius zu Beginn der Gedenkstunde.

Hintergrund sind Höckes Äußerungen zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und zum Berliner Holocaust-Mahnmal. Der AfD-Rechtsaußen hatte vergangene Woche in Anspielung darauf von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Damit hatte er bundesweit Empörung ausgelöst, auch innerhalb der AfD stieß er auf Kritik.

Am Donnerstag hatte Höcke angekündigt, dennoch an den Gedenkveranstaltungen im Landtag und an der Gedenkstätte im Konzentrationslager Buchenwald teilnehmen zu wollen. Das stieß bei KZ-Überlebenden auf Widerstand. Der Leiter der Gedenkstätte teilte Höcke mit, dass er nicht willkommen sei. Auch der Thüringer Landtag hatte Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar zu der Gedenkstunde eingeladen.

Buchenwald gehörte zu den größten Konzentrationslagern. Zwischen 1937 und 1945 wurden in dem Lager und in seinen 136 Außenlagern rund 250.000 Menschen aus ganz Europa gefangen gehalten.

AfD kritisiert Ausschluss Höckes

Die AfD-Fraktion kritisierte den Ausschluss Höckes. Sie sprach von einem "gravierenden Verstoß gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten" und einer "nicht hinzunehmende Grenzverletzung in der politischen Auseinandersetzung". Landtagpräsident Carius habe Höcke genötigt, den Plenarsaal zu verlassen. Dabei habe Carius noch am Vortag erklärt, pauschale Ausladungen einer Fraktion seinen kein Mittel der Auseinandersetzung.

Nach Darstellung der AfD-Fraktion soll der Landtagspräsident gedroht haben, er werde nicht mit der Gedenkstunde für die NS-Opfer beginnen, wenn Höcke nicht den Plenarsaal verlasse. Dort hatten auch Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald Platz genommen. "Eine Verzögerung oder gar der Ausfall der Veranstaltung hätte einen Eklat bedeutet", heißt es in der Mitteilung der AfD-Fraktion. Deshalb sei Höcke gegangen.