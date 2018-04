Demo in Thüringen Opel-Mitarbeiter drängen Höcke ab

"Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen": Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist sichtlich konsterniert, als die Opel-Beschäftigten ihm diese Worte immer wieder entgegenrufen. Eigentlich wollte er am Opel-Werk in Eisenach am Dienstag die Belegschaft bei einer Demonstration unterstützen. Doch auf die Hilfe des AfD-Mannes verzichteten Mitarbeiter und Gewerkschaftsmitglieder lieber.

Knapp 1400 Teilnehmer hatten sich am Werk versammelt, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen am Standort in Thüringen zu protestieren. Mutterkonzern Peugeot SA (PSA) setzte bereits in Frankreich und auch Großbritannien Sparmaßnahmen durch und will nun auch die deutschen Werke auf Kurs bringen.

Vertreter der Thüringer #AfD, unter ihnen Björn #Höcke, sind bei einer Protestkundgebung vor dem Opel-Werk in Eisenach abgedrängt und nicht zum Kundgebungs-Gelände durchgelassen worden. (Da mach, Björn!)#FCKNZS #FCKAfD #NoAfD pic.twitter.com/CrEqanWa8t — Ziang Oge (@Ziang_Oge) April 24, 2018

Die Solidarität der AfD werde nicht gebraucht, erklärte der Betriebsrat. Opelaner und Vertrauensleute drängten Höcke und etwa ein halbes Dutzend andere AfD-Anhänger immer weiter von der Kundgebung ab.

Höcke selbst veröffentlichte auf seinem Facebook-Profil ebenfalls Bilder von der Veranstaltung, auf Twitter schrieb er: "Wir als AfD kämpfen an der Seite der um ihre Arbeitsplätze bangenden Opelmitarbeiter in Eisenach." Dass Höcke und sein Team vor Ort unerwünscht waren, davon ist in den Postings keine Rede.

Höcke gilt - auch wegen seiner Dresdner Rede zur deutschen Erinnerungskultur vor mehr als einem Jahr - als Rechtsaußen in der AfD. In der Debatte um die Zukunft des Eisenacher Opel-Werks, für das die Belegschaft Investitionszusagen des französischen Opel-Mutterkonzerns PSA fordert, hatte Höcke kürzlich erklärt, Deutschland brauche "endlich wieder eine patriotische Wirtschaftspolitik".

Zuletzt hatte es in einigen Konzernzentralen die Befürchtung gegeben, dass zunehmend Mitarbeiter mit rechter Gesinnung in Betriebsräte gewählt werden könnten. Daimler-Chef Dieter Zetsche zeigte sich jüngst alarmiert über den wachsenden Einfluss rechtsorientierter Arbeitnehmervertreter.