Umstrittene Rede AfD verzichtet auf Rauswurf von Höcke

Trotz seiner umstrittenen Äußerungen zum deutschen Geschichtsverständnis muss Björn Höcke dieAfD nicht verlassen. Das beschloss der Parteivorstand. Stattdessen sollen Ordnungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet werden. Höcke habe der AfD "objektiv" geschadet, heißt es in dem Beschluss. Das erfuhr SPIEGEL ONLINE aus Parteikreisen.

Höcke hatte am vergangenen Dienstag in Dresden eine Rede zum Thema Patriotismus gehalten. Darin forderte er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Über das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte er: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Wie die Ordnungsmaßnahmen der Partei konkret aussehen, ist noch unklar. Die Parteivorsitzende Frauke Petry hatte als Reaktion auf die Rede erklärt, Höcke sei eine "Belastung für die Partei". Am vergangenen Freitag hatte die AfD-Spitze den Angaben zufolge noch über einen möglichen Parteiausschluss von Höcke beraten.

Theoretisch könnte die Einleitung von Ordnungsmaßnahmen lediglich eine Abmahnung, am Ende aber auch einen Ausschluss bedeuten, hieß es aus der AfD. Doch der Antrag von Frauke Petry und Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel vom vergangenen Freitag, der auf einen sofortigen Ausschluss abzielte, ist mit der heutigen Kompromissformel vom Tisch. Er sei im Verlaufe der heutigen Telefonschalte und der Debatte "vom Tisch gerollt", hieß es aus gut informierten AfD-Kreisen gegenüber SPIEGEL ONLINE.

Die Abstimmung über den heutigen Antrag sei mit 10 zu 3 Stimmen erfolgt, hieß es aus AfD-Kreisen. Gegen den Beschluss stimmten demnach Petrys Ko-Vorstandssprecher Jörg Meuthen, der AfD-Vize Alexander Gauland und der sachsen-anhaltische AfD-Landeschef André Poggenburg. Zugleich verständigte sich der Bundesvorstand in seiner Telefonschalte, einen Rundbrief an die Partei zu versenden.

Zu Beginn der Telefonschalte hatte nach Angaben von Teilnehmern der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski Zweifel an einer Abstimmung des Bundesvorstands per Telefon angemeldet. Am Ende wurde allerdings das Votum des Gremiums über Telefon abgegeben.

Die umstrittene Rede des Thüringer Landes- und Fraktionschefs Björn Höcke hatte hohe Wellen geschlagen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) kritisierte die Partei scharf: "Ganz sicher sind bei Weitem nicht alle Wähler der AfD Rechtsradikale", sagte Maas am Wochenende SPIEGEL ONLINE. "Aber wenn AfD-Politiker versuchen, zu relativieren, welche Schande der Holocaust war, zeigt sich das rechtsradikale Gesicht der Partei. Die AfD hat es offenbar darauf abgesehen, zur neuen politischen Heimat für Neonazis zu werden."