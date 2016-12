Thüringens Ministerpräsident im Interview "Wer glaubt, dass der Ramelow in die Knie geht, irrt sich"

Dass Rot-Rot-Grün klappen kann, dafür ist Bodo Ramelow der lebende Beweis. Seit zwei Jahren führt er in Thüringen eine R2G-Koalition mit SPD und Grünen - als deutschlandweit erster Ministerpräsident der Linken. Ein Modell für den Bund? Er sei froh, dass es "in Berlin inzwischen Lockerungsübungen bei allen Beteiligten gibt", sagt Ramelow im Interview mit SPIEGEL ONLINE.

In welche Richtung seine eigene Partei steuert, ist allerdings längst nicht ausgemacht. Seit Monaten streitet die Linke über die Frage, mit welchen Spitzenkandidaten sie in den kommende Bundestagswahlkampf ziehen soll. Geht es nach Ramelow, könnten solche Fragen in Zukunft per Urwahl entschieden werden. "Wenn es eine echte Basisbeteiligung gibt, einen offenen Wettbewerb", sagt er, "finde ich das sehr gut".

Im Interview äußert sich Ramelow auch zum mitunter populistischen Sound seiner Parteifreundin Sahra Wagenknecht, den fremdenfeindlichen Tendenzen in Thüringen - und den Chemtrail-Verschwörungstheoretikern im Netz.

Lesen Sie hier das gesamte SPIEGEL-ONLINE-Interview:

SPIEGEL ONLINE: Ist der künftige US-Präsident Donald Trump eigentlich auch im Freistaat Thüringen willkommen?

Ramelow: In Thüringen ist jeder Staatsgast willkommen, der sich als Staatsgast anmeldet. Einen gewählten Repräsentanten eines anderen Landes werde ich in meiner Funktion als Ministerpräsident ungeachtet meiner persönlichen Meinung entsprechend den Regeln staatlicher Gastfreundschaft empfangen.

SPIEGEL ONLINE: Sie klingen nicht so euphorisch wie Ihr CSU-Amtskollege Horst Seehofer, der Trump erst nach Bayern eingeladen und ihn dann auch noch gelobt hat.

Ramelow: Das muss Herr Seehofer selbst wissen. Ich bin Landespolitiker - vielleicht hat der Kollege hier auch als Parteichef und Bundespolitiker gesprochen. Ich weiß nicht immer, in welcher Rolle er gerade agiert. Aber als Ministerpräsident schätze ich Herrn Seehofer und arbeite in einzelnen Sachfragen auch mit ihm zusammen.

Zur Person Bodo Ramelow, 59, ist seit Dezember 2014 Ministerpräsident in Thüringen - und damit der deutschlandweit erste Landesvater der Linkspartei. Er wuchs in Niedersachsen und Hessen auf, ging als Gewerkschafter nach der Wende nach Thüringen. 1999 trat er in die PDS ein. Nun führt Ramelow eine rot-rot-grüne Koalition an, die im Landtag eine Stimme Mehrheit hat.

SPIEGEL ONLINE: Sehen Sie in Trumps Wahl eine Bestätigung der Politik Ihrer Partei?

Ramelow: Was hat das mit der Politik der Linkspartei zu tun? Von uns hat doch niemand bei den jüngsten US-Wahlen kandidiert.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Parteifreundin Sahra Wagenknecht hat sich vergangene Woche im Bundestag entsprechend geäußert. Die Linken-Fraktionschefin sprach davon, der Sieg von Trump sei auch ein Signal gegen die "Weiter so"-Politik der Bundesregierung - Trump sei eben die Stimme der Enttäuschten und Abgehängten.

Ramelow: Einen Zusammenhang zur Politik meiner Partei kann ich nicht erkennen. Dass es Enttäuschte und Abgehängte gibt, will ich nicht bestreiten. Aber wenn am Ende Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus dominieren, macht mir das große Sorgen. Dazu kommt bei Trump ein eigenwilliger Umgang mit der Wahrheit. Das kennen wir ja alles so ähnlich auch aus Deutschland.

SPIEGEL ONLINE: Frau Wagenknecht bedient sich mitunter einer sehr populistischen Sprache, manches klingt schon sehr nach AfD. Finden Sie das richtig?

Ramelow: Ich würde mir wünschen, dass wir auf Bundesebene eine klare Politik machen, die deutlich zeigt, dass es links von der Union eine echte Alternative gibt. Beispielsweise, Langzeitarbeitslosen wieder Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu geben - das wird von CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble blockiert. Eine Infrastruktur-Offensive scheitert genauso an Schäuble. Beides spüren wir in Thüringen schmerzvoll.

SPIEGEL ONLINE: Das beantwortet unsere Frage nicht.

Ramelow: Als Ministerpräsident des Freistaats Thüringen maße ich mir kein Urteil über die Sprache von Sahra Wagenknecht an. Ohnehin sehe ich mich nicht als moralische Instanz für die Belange meiner Partei. Ich finde, Frau Wagenknecht liefert eine sehr gute Analyse der Lage auf dem Finanzmarkt und der daraus resultierenden Konsequenzen: Wenn beispielsweise Amazon und Co. keine Steuern mehr zahlen, unsere Handwerksmeister aber schon, dann empört mich das. Oder nehmen Sie Opel in Eisenach, die hier noch nie einen Cent Steuern bezahlt haben. Das tut uns weh. Diesen Teil der Zuspitzung meiner Parteifreundin Wagenknecht brauchen wir.

SPIEGEL ONLINE: Den anderen nicht?

Ramelow: Ich teile die Bewertung nicht, die hinter Ihrer Frage steht.

SPIEGEL ONLINE: Das Misstrauen gegenüber der etablierten Politik wächst offenbar. Sollten Parteien ihr Spitzenpersonal mehr als bisher von der Basis bestimmen lassen - auch Ihre Partei?

Ramelow: Ich war schon immer für Basisbeteiligung. Auch in der Zeit, als ich die Parteizusammenführung von PDS und WASG vorangetrieben habe. Wenn es eine echte Basisbeteiligung gibt, einen offenen Wettbewerb - wie das im Moment bei den Grünen der Fall ist -, finde ich das sehr gut. Ich war gerade in Frankreich: Was die Konservativen da jetzt abgeliefert haben mit der offenen Urwahl ihres Präsidentschaftskandidaten, das finde ich sehr beeindruckend.

SPIEGEL ONLINE: In der Linken sind da viele zurückhaltender. Versuche, einen Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl durchzusetzen, sind vorerst gescheitert. Warum diese Skepsis?

Ramelow: Die gibt es doch überall, nicht nur in meiner Partei. In der Arbeiterbewegung galt eine starke Führung schon früher als Ausdruck großer Kampfkraft. Demokratie aber definiert sich anders. Es geht darum, dass möglichst viele an einer Sache mitwirken.

SPIEGEL ONLINE: Laut den Umfragen hat Rot-Rot-Grün derzeit keine Mehrheit im Bund. Halten Sie ein linkes Bündnis 2017 trotzdem noch für realistisch?

Ramelow: Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie viele Stimmen die AfD mit ihrem Populismus holt. Es ist noch völlig unklar, wie eine handlungsfähige Regierung am Ende aussehen könnte. Für Schwarz-Grün reicht es im Moment ja auch nicht. Aber es lohnt, für eine linke Alternative zur derzeitigen Großen Koalition zu kämpfen.

SPIEGEL ONLINE: Sie regieren gemeinsam mit SPD und Grünen. Was kann man von Ihnen mit Blick auf den Bund lernen?

Ramelow: Dass es funktioniert. Mehr aber auch nicht, die Vergleichbarkeit hat Grenzen. Denn wir machen etwas anderes als im Bund. Wir müssen hier zum Beispiel keine Entscheidung über Auslandseinsätze der Bundeswehr treffen. Ich bin aber froh, dass es in Berlin inzwischen Lockerungsübungen bei allen Beteiligten gibt. Daraus muss nun ein neuer Politikansatz entstehen. Eine moderne Bürgerversicherung, eine Rentenreform, die auch alle Freiberufler oder Beamte einbezieht - das wäre doch mal eine echte Alternative.

SPIEGEL ONLINE: Wer regieren will, muss aber auch zu Kompromissen bereit sein.

Ramelow: Wenn man kandidiert, läuft man Gefahr, gewählt zu werden. Die Menschen geben uns ihre Stimmen dafür, dass wir Verantwortung übernehmen. Klar war es auch für meine Partei in Thüringen ein neues, schwieriges politisches Terrain. Plötzlich stellten wir sogar Landräte. Dann geht es aber um praktische Arbeit, konkrete Problemlösungen und nicht um Opposition gegen sich selbst.

SPIEGEL ONLINE: Etwa die Hälfte der Menschen ist laut dem Thüringen-Monitor der Uni Jena fremdenfeindlich. Woher kommt das?

Ramelow: Ich will die Zahlen nicht schönreden, aber Angst vor Fremden hat mit echter Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus wenig zu tun. Hier gibt es doch kaum Fremde. Viele Menschen haben deshalb Angst, weil sie es nicht besser wissen. Wir brauchen deshalb Bündnispartner in der Gesellschaft, die uns helfen, Flüchtlinge zu integrieren: Unternehmen, Handwerker, Fußballvereine.

SPIEGEL ONLINE: Noch eine Zahl aus der Studie: 71 Prozent in Thüringen meinen, dass sie in der Demokratie nicht angemessen vertreten werden. Was machen Sie falsch?

Ramelow: Die Menschen müssen erkennen, dass das, was täglich passiert, auf ihre Wahlentscheidung zurückgeht. Zum Beispiel wurde in Thüringen zehn Jahre lang über eine Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform diskutiert, und nichts ist passiert. Jetzt setzen wir das um, und dann sagen manche: So wollen wir das auch nicht. Es wäre aber verantwortungslos, deshalb von diesem Reformprojekt die Finger zu lassen. Wir müssen Thüringen zukunftsfest machen, und wer glaubt, dass der Ramelow bei Gegenwind in die Knie geht, der irrt sich.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind wahrscheinlich der streitlustigste deutsche Spitzen-Politiker auf Twitter. Haben Sie es schon mal bereut, auf "Senden" gedrückt zu haben?

Ramelow: Ich denke in der Regel ziemlich genau nach, bevor ich etwas schreibe. Aber zugegeben, es gibt Situationen, da mache ich mir einen Spaß draus. Zum Beispiel, wenn es um das große Verschwörungsthema Chemtrails geht, also Kondensstreifen von Flugzeugen.

SPIEGEL ONLINE: Es macht Ihnen Spaß, zu provozieren?

Ramelow: Da gebe ich dem Affen Zucker. Böse werde ich bei Hassmails. Und was strafrechtlich relevant ist, landet beim Staatsanwalt. Rassismus oder die Verherrlichung der Reichsbürger lasse ich nicht zu. Aber Chemtrails - da kann ich schon mal schwach werden.