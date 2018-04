Opferbeauftragter Franke Bundesregierung will Soforthilfe für Terroropfer verdreifachen

Wer in Deutschland Opfer eines Terroranschlags wird, soll mehr Entschädigung erhalten. Das kündigte der Opferbeauftragte der Bundesregierung an. Hintergrund ist der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz.