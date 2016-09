Bremerhaven AfD bekommt kein zusätzliches Mandat in Bürgerschaft  

Die Auszählungsfehler bei der Bremer Bürgerschaftswahl im Mai 2015 waren nicht so bedeutend, dass sie die Mandatsverteilung für Bremerhaven beeinflussen konnten. Deshalb durfte dem AfD-Kandidaten Thomas Jürgewitz nachträglich auch kein Sitz in der Bürgerschaft zugesprochen werden, wie der Staatsgerichtshof von Bremen jetzt feststellte.

Der Gerichtshof hatte die Stimmen der Bürgerschaftswahl nach Unstimmigkeiten nochmals auszählen lassen. Demnach kommt die AfD auf 7969 statt auf 7936 Stimmen. Sie erreichte damit in Bremerhaven laut Gericht nun zwar 4,9899 Prozent, bleibt aber dennoch unter der Fünfprozenthürde.

Der AfD-Mann Jürgewitz hatte im vergangenen Dezember wegen falsch gezählter Stimmzettel mit Erfolg Beschwerde beim Wahlprüfungsgericht eingelegt. Auf die Beschwerde des Landeswahlleiters und der Landes-SPD ordnete der Staatsgerichtshof dann eine neue Auszählung der knapp 34.000 Stimmzettel in Bremerhaven an. Das Ergebnis wurde in 572 Fällen korrigiert.

Der Beschluss des Wahlprüfungsgerichts, der Jürgewitz einen Sitz zugesprochen hatte, ist jetzt laut Staatsgerichtshof aufzuheben. Das Wahlprüfungsgericht habe nur die von der AfD vorgetragenen Zählfehler bei der Bürgerschaftswahl berücksichtigt, aber nicht eventuelle Fehler zu Lasten anderer Parteien, hieß es zu Begründung.

Der Verlust von zuletzt 13 Stimmzetteln konnte nicht geklärt werden. Wegen der unbedeutenden Zahl sei es aber "nicht geboten, in den drei betroffenen Wahlbezirken eine Neuwahl anzuordnen", hieß es in dem Urteil.

Dass überdies versehentlich 15 EU-Ausländer mitwählen durften, führt laut Gerichtshof auch nicht zur Ungültigkeit der Wahl. Auch wenn diese Stimmen als ungültig bewertet würden, käme die AfD nicht über die Fünfprozenthürde.