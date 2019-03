In Großbritannien stehen sich Brexit-Befürworter und Gegner zerstritten gegenüber. Und auch in Deutschland stößt der bevorstehende Austritt der Briten aus der EU auf gegensätzliche Meinungen. Rund 60 Prozent der Bundesbürger wünschen sich, dass der Brexit noch verhindert wird. Etwa 30 Prozent der Deutschen lehnen diesen Wunsch ab. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey hervor.

Das Institut hat auch abgefragt, welche Einstellungen in beiden Gruppen besonders ausgeprägt sind. Demnach zeichnen sich die deutschen Befürworter und Gegner durch sehr unterschiedliche - teils gegensätzliche Merkmale - aus.

Civey erreicht seine Umfrageteilnehmer auf SPIEGEL ONLINE und einer Vielzahl weiterer unterschiedlicher Seiten. (Lesen Sie unten, wie die Civey-Methodik genau funktioniert.) Für die Brexit-Analyse wurden die Merkmale und Einstellungen von Teilnehmern der Umfrage "Wünschen Sie sich, dass der Brexit noch verhindert wird?" in Beziehung gesetzt zu Angaben, die diese in vergangenen Befragungen gemacht hatten.

Auf diese Weise lassen sich die Brexit-Gegner und -Befürworter in Deutschland vergleichen: nach Wahlabsichten, Alters- oder Berufsgruppen, aber auch nach Hobbys, Konsum- und Werteeinstellungen.

Die Daten zeigen beispielsweise, dass etwa ein Drittel der Brexit-Befürworter die AfD wählen würde. Zum Vergleich: In der deutschen Gesamtbevölkerung würden momentan rund 14 Prozent der AfD ihre Stimme geben, unter den Brexit-Gegnern nur knapp fünf Prozent. Anhänger der AfD sind also unter Brexit-Befürwortern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich überrepräsentiert, bei Brexit-Gegnern hingegen unterrepräsentiert.

Die Umfrage zeigt auch, dass mehr als ein Drittel (rund 35 Prozent) der Brexit-Gegner die CDU wählen würde, bei den Befürwortern liegt die Zahl der CDU-Wähler bei einem Viertel. In der Gesamtbevölkerung würden den Christdemokraten 32 Prozent ihre Stimme geben.

Auch zeigen die Daten, dass überdurchschnittlich viele Brexit-Gegner die Grünen (rund 23 Prozent) und die SPD (rund 21 Prozent) wählen. Bei den Brexit-Befürwortern sind die Wähler dieser beiden Parteien unterrepräsentiert (Grüne rund zwölf Prozent und SPD rund elf Prozent). Bei FDP und Linkspartei unterscheiden sich die Wählerabsichten der Brexit-Befürworter und -Gegner nicht wesentlich von denen der Gesamtbevölkerung.

Nicht nur an den Wahlabsichten lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den Brexit-Befürwortern und Gegnern ablesen. Civey hat für beide Gruppen die jeweils signifikantesten Merkmale herausgestellt.

Demnach ordnen sich Brexit-Befürworter überdurchschnittlich oft politisch rechts (rund 36 Prozent) oder konservativ (rund 43 Prozent) ein. In der Gesamtbevölkerung sieht sich nur etwa ein Viertel politisch rechts, und 31 Prozent würden sich als konservativ bezeichnen. Auch sind die Befürworter deutlich pessimistischer (rund 57 Prozent) als die Gegner (rund 32 Prozent). In der Gruppe der Befürworter sind der Umfrage zufolge überdurchschnittlich viele Arbeiter (rund 40 Prozent) und Arbeitslose (rund 31 Prozent) vertreten.

Ebenso macht der Anteil der 18- bis 29-Jährigen und der 29- bis 30-Jährigen einen überdurchschnittlich großen Anteil der Befürworter aus. Und die Befürworter treiben mehr Sport als die Gesamtbevölkerung, während Gegner sich weniger sportlich betätigen als der Durchschnitt.

Mehr als doppelt so viele Brexit-Gegner (Rund 62 Prozent) wie Befürworter (rund 28 Prozent) sind laut Civey weltoffen. Der Wert der Gesamtbevölkerung liegt bei rund 50 Prozent. Damit ist dieses Merkmal bei den Brexit-Gegnern überdurchschnittlich ausgeprägt. Auch würde sich fast die Hälfte der Gegner (rund 47 Prozent) als optimistisch bezeichnen. Bei den Befürwortern sind es nur 26 Prozent.

Weiterhin nutzen Brexit-Gegner häufiger Twitter und gehen öfter ins Kino als Brexit-Befürworter. Überdurchschnittlich häufig sehen sich die Gegner des britischen EU-Austritts politisch links (rund 44 Prozent) oder liberal (rund 52 Prozent). In der Gesamtbevölkerung liegen diese Werte bei rund 35 Prozent bzw. bei rund 43 Prozent. Bei den Brexit-Befürwortern bezeichnen sich lediglich rund 22 Prozent als politisch links und rund 29 Prozent als liberal.

Des Weiteren haben rund vier Prozent der Gegner studiert und etwa ein Drittel von ihnen ist altruistisch. Bei den Befürwortern sind laut Civey nur rund 20 Prozent uneigennützig und zwei Prozent haben studiert.

Mitarbeit: Marcel Pauly

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?