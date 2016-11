Brexit Schäuble drängt Briten zur Entscheidung

Wolfgang Schäuble fordert, bei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien an den Grundpfeilern der EU festzuhalten. "Ein Menü, wo man sich auswählt, was man haben will oder nicht, ist die europäische Einigung nicht", sagte der Bundesfinanzminister beim Außenpolitik-Forum der Körber-Stiftung in Berlin. Die Grundfreiheiten in der EU seien nicht verhandelbar, dazu gehöre die Arbeitnehmerfreizügigkeit, sagte Schäuble im Gespräch mit SPIEGEL-Auslandschefin Britta Sandberg. Sonst würde die EU auseinanderfallen. London werde sicher ein wichtiger Finanzplatz bleiben. Die Briten müssten aber entscheiden, was sie nun eigentlich wollten.

Die britischen Wähler hatten am 23. Juni für den Brexit gestimmt. Die auf zwei Jahre angesetzten Verhandlungen beginnen erst, wenn Großbritannien den EU-Austritt offiziell beantragt. May hat dies bis Ende März angekündigt.

May hatte am Montag nach einem Treffen mit ihrer polnischen Kollegin Beata Szydlo gesagt, sie hoffe auf eine rasche Abmachung zur Regelung der Rechte von Polen in Großbritannien und Briten in Europa. Beobachter interpretierten das als Vorstoß, eine Vereinbarung dazu noch vor den Austrittsverhandlungen zu erwirken.

Kanzlerin Angela Merkel schloss erneut Abmachungen mit Großbritannien vor der Einleitung des Brexit-Prozesses aus. Bei einem früheren Gespräch mit Premierministerin Theresa May habe sie noch einmal deutlich gemacht: "Erst Artikel 50, dann gemeinsame Leitlinien des Europäischen Rates und dann die dazu gehörigen Verhandlungen", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag nach einem Treffen mit dem maltesischen Ministerpräsidenten Joseph Muscat in Berlin. "Und ich habe keinen Anlass jetzt, daran zu zweifeln, dass diese von uns vereinbarte Strategie auch gelebt wird."