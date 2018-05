Karenzzeit-Regelung Bundesregierung prüft neuen Posten von Ex-Ministerin Zypries

Erst vor wenigen Wochen erklärte Siemens, dass der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel in den Verwaltungsrat von Siemens Alstom einziehen wird. Nun will nach SPIEGEL-Informationen auch Ex-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) einen neuen Posten außerhalb der Politik übernehmen.

Zypries, Wirtschaftsressort-Chefin von Januar 2017 bis März 2018 und zuvor viele Jahre lang Bundesjustizministerin, hat einen entsprechenden Antrag bei der Bundesregierung gestellt, da ihr Vorhaben offenbar in die im Ministergesetz neu geschaffene Regelung der Karenzzeit fällt. "Zu der Anzeige von Frau Bundesministerin a.D. Zypries hat das Bundeskabinett Beschlüsse gefasst", heißt es aus dem Bundespresseamt. Eine Entscheidung werde zeitnah verkündet.

Die SPD-Politikerin bestätigte gegenüber dem SPIEGEL, dass sie eine Tätigkeit bei der Bundesregierung angezeigt habe. Dies sei bereits vor mehr als vier Wochen geschehen, sagte Zypries. Um welchen Posten es sich dabei handelt, wollte die Sozialdemokratin nicht mitteilen, aus ihrer Sicht sei die Sache allerdings unproblematisch. "Sie können davon ausgehen, dass ich weiß, welche Tätigkeiten ohnehin ausgeschlossen sind", sagte Zypries. Über die bereits gefallene Entscheidung der Bundesregierung habe sie bisher keine Information.

Ebenfalls einen Antrag stellte bereits der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Uwe Beckmeyer (SPD). Bei seiner angestrebten ehrenamtlichen Funktion in einem Museum in Bremerhaven hatte das Kabinett keine Einwände. Allerdings gibt es noch einen weiteren Antrag, der ebenfalls bereits entschieden ist und zeitnah veröffentlicht werden soll.

Erstmals greift die Regelung der Karenzzeit

Es ist das erste Mal, dass nach einer Bundestagswahl die Regelung der Karenzzeit greift. Seit 2015 müssen Mitglieder der Bundesregierung 18 Monate nach Ausscheiden aus dem Amt "Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes" der Bundesregierung schriftlich anzeigen. Am 14. März schied die geschäftsführende Bundesregierung aus dem Amt.

Die Bundesregierung kann ehemaligen Ministern und Parlamentarischen Staatssekretären ihre Tätigkeiten untersagen - falls die angestrebte Beschäftigung in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden, "in denen das ehemalige Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war, oder das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Bundesregierung beeinträchtigt" werden könnte, heißt es in dem entsprechenden Gesetz.

Ex-Außenminister Gabriel will seinen Posten bei Siemens Alstom erst im März 2019 antreten - und damit außerhalb dem von der Karenzzeit-Regelung vorgesehenen einjährigen Rahmen, innerhalb dessen die Bundesregierung Tätigkeiten untersagen kann. Allerdings heißt es im Gesetz: "In Fällen, in denen öffentliche Interessen schwer beeinträchtigt wären, kann eine Untersagung für die Dauer von bis zu 18 Monaten ausgesprochen werden."

Ein dreiköpfiges Beratungsgremium hilft der Bundesregierung bei ihrer Entscheidung. Diesem gehören derzeit Ex-Finanzminister Theo Waigel (CSU), die frühere Hamburger Senatorin Krista Sager (Grüne) und der ehemalige Bundesverfassungsrichter Michael Gerhardt an.

Start-up-Pläne von Zypries

Ex-Ministerin Zypries sagte kürzlich in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", sie wolle ein Start-up gründen und eine Finanzberatungs-App für Frauen entwickeln. Bei ihrem Antrag geht es aber offenbar um eine andere Tätigkeit.

Zypries, Jahrgang 1953, war von 1998 bis 2009 Teil der Bundesregierung in den Kabinetten von Gerhard Schröder und Angela Merkel: anfangs als Parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium, dann von 2002 bis 2009 als Justizministerin. Erneut gehörte sie der Großen Koalition von 2013 bis 2018 an, hier erst als Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, in dem sie nach dem Wechsel Gabriels ins Auswärtige Amt für ein Jahr auch das Ministeramt übernahm.