Spitzenkandidaten Özdemir und Göring-Eckardt führen Grüne ins Wahljahr

Drei Monate zog sich die Urwahl der Grünen, jetzt steht das Ergebnis fest: Die Parteibasis will Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir als Spitzenkandidaten im Bundestagswahlkampf sehen. Die Namen der beiden Gewinner gab der politische Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, bekannt. Das Ergebnis fiel äußert knapp aus.

Cem Özdemir erhielt demnach 12.204 Stimmen

Rund 61.000 Parteimitglieder waren aufgerufen, per Brief über die Spitzenkandidatur zu entscheiden. Mit rund 59 Prozent machte dieses Mal ein etwas kleinerer Teil der Basis mit als vor der letzten Bundestagswahl.

Das Spitzenduo wird versuchen müssen, die Flügel der Partei in Schach zu halten. Die Grünen haben eine linke und eine Realo-Strömung, die sich inhaltlich oft nicht einig sind. Özdemir und Habeck zählen zu den Realos, Hofreiter zu den Parteilinken.

Außerdem wollen die Spitzenkandidaten die Partei aus dem Umfragetief holen. Bei der letzten Bundestagswahl holten die Grünen 8,4 Prozent. Für 2017 peilt die Partei ein zweistelliges Ergebnis an.

Katrin Göring-Eckardt war 2013 schon einmal Spitzenkandidatin der Grünen. Danach wurde sie Fraktionschefin. Die Thüringerin war 1989 an der Gründung der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt beteiligt, die im Bündnis 90 aufging. Ihr Theologiestudium schloss sie nicht ab, ist aber in der evangelischen Kirche aktiv. Die zweifache Mutter gehört zum Realo-Flügel, wirkt eher leise und zurückhaltend, kann aber bei Bedarf scharf angreifen.

Cem Özdemir, 51, war der mit Abstand bekannteste Bewerber in der Urwahl. Seit acht Jahren ist er Bundesvorsitzender der Grünen, zuletzt hatte sich in der Türkei-Debatte ein klares außenpolitisches Profil erarbeitet. Intern ist er umstritten, etwa wegen seiner offenen Haltung zu Auslandseinsätzen. Integration ist eines seiner wichtigsten Themen. Die Eltern des Schwaben kamen in den sechziger Jahren als türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Özdemir wurde 1994 erster Abgeordneter türkischer Herkunft im Bundestag. Der studierte Soziologe hat zwei Kinder.