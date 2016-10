Einigung mit dem Bund Länder sehen sich beim Finanzpakt als Sieger

Der Streit um die Reform dauerte Monate, doch jetzt haben sich Bund und Länder auf einen neuen Finanzpakt verständigt. Vom Jahr 2020 an sollen bei der Umverteilung der Milliardenhilfen zwischen "reichen" und "armen" Ländern sowie zwischen Bund und Ländern neue Regeln gelten.

Das am Freitag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten in Berlin vereinbarte Paket sieht jährlich leicht steigende Hilfen des Bunds vor, aber auch mehr Kompetenzen für den Bund. Die Klagen der Geberländer gegen den Finanzausgleich wären somit vom Tisch, hieß es.

Ziel ist grundsätzlich, dass in ganz Deutschland ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, etwa für Straßen, Schulen, Polizei oder Verwaltung. Bislang funktionierte das Prinzip so: 2015 etwa wurden zwischen den Ländern Umsatzsteuereinnahmen von 7,9 Milliarden Euro umgeschichtet. Dazu kamen 9,6 Milliarden Euro im eigentlichen Länderfinanzausgleich - sowie 3,8 Milliarden Euro des Bunds.

Neue Regelung ab 2020

Der jetzige Länderfinanzausgleich ist bis 2019 befristet. Dann läuft auch der Solidarpakt II mit Ostdeutschland aus - deshalb musste nun eine neue Einigung her.

Der bisherige Ausgleichsmechanismus zwischen den Ländern wird abgeschafft. Stattdessen sollen ab 2020 die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten schon bei der Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern berücksichtigt werden.

9,52 Milliarden Euro zahlt der Bund in das neue Umverteilungssystem dann ein. Vier Milliarden davon fließen als Mehranteil an der Umsatzsteuer an die Länder. 1,4 Milliarden Euro davon werden dynamisiert - das heißt, sie werden an die Aufkommensentwicklung der Steuer angepasst.

Länder sehen sich als Sieger

Die Vertreter der Länder sehen sich als Sieger in dem Ringen um den künftigen Finanzpakt. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. "Das waren wirklich sehr anstrengende Stunden."

"Alle Länder stehen besser da als vorher", begrüßte auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) die Einigung. "Das ist ein guter Tag für unser Land." SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel nannte die Vereinbarung ein "gutes Zeichen". "Die gemeinsame Verantwortung für Polizei, Bildung, öffentliche Infrastruktur ist von großer Bedeutung für den Zusammenhalt und die Stabilität unseres Landes", sagte Gabriel.

"Das war vermutlich die letzte Chance, vor der Bundestagswahl zu einer Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen zu kommen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). "Diese Chance ist genutzt worden. Und ich meine: Wir haben dabei einen guten Kompromiss gefunden."

Finanzminister Wolfgang Schäuble setzte im Gegenzug weitere Kompetenzen für den Bund durch, unter anderem die alleinige Zuständigkeit für Autobahnen oder die Möglichkeit, künftig Verbesserungen der kommunalen Infrastruktur mitzufinanzieren.