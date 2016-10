Anschlagsziele ausgespäht Bundesanwaltschaft klagt 19-jährigen Terrorverdächtigen an

Die Bundesanwaltschaft hat einen terrorverdächtigen Syrer angeklagt: Der 19-Jährige soll für den "Islamischen Staat" (IS) mögliche Anschlagsziele in Berlin ausgespäht haben. Die Karlsruher Behörde geht davon aus, dass der Mann selbst auch hätte aktiv werden können - er habe "Bereitschaft signalisiert", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zudem habe sich der Syrer als Kontaktmann für mögliche Attentäter in Deutschland zur Verfügung gestellt - eine Person soll er als Kämpfer nach Syrien "vermittelt haben".

Der 19-Jährige wurde demnach in seinem Heimatdorf in Syrien von einem Imam für den IS angeworben und schloss sich Mitte des Jahres 2013 der Miliz an. Dort soll er eine religiöse und militärische Ausbildung absolviert haben. Anschließend, so heißt es in der Pressemitteilung, war er an mehreren bewaffneten Einsätzen der Stadt Deir ez Zor im Osten Syriens beteiligt. Im Sommer 2015 reiste er nach Deutschland aus und hielt auch dort den Kontakt zum IS.

Der Terrorverdächtige war bereits im März wegen seiner mutmaßlichen IS-Mitgliedschaft festgenommen worden. Damals hatte es noch geheißen, es lägen keine Anhaltspunkte für konkrete Anschlagspläne oder -vorbereitungen vor.