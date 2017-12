Angeblicher Prozess in der Türkei Behörden warnen vor Erpresserbriefen

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor einer neuen Methode des Briefbetrugs: Die Schreiben stammen angeblich vom Obersten Gerichtshof in Istanbul. Der Empfänger soll zu einem Strafverfahren in die Türkei vorgeladen werden und eine fünfstellige Kautionszahlung überweisen. Beigefügt ist auch eine seriös wirkende Verschwiegenheitsverpflichtung - angeblich vom BKA selbst.

"Wenn Sie solche oder ähnliche Post erhalten, reagieren Sie nicht", empfiehlt das BKA. "Diese und ähnliche Briefe werden immer in der Absicht verschickt, Sie um Ihr Geld zu bringen." Opfer der Betrugsmasche rief die Behörde dazu auf, umgehend Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Die Adressaten werden laut BKA in dem Brief beschuldigt, für eine Firma "Soraplex" Geldwäsche zu betreiben, kinderpornografische Videos über das Onlineportal "Soraplex" zu verbreiten und Verbindungen zu Terrororganisationen zu unterhalten.

Das Opfer werde deswegen zu einem angeblichen Gerichtstermin in Istanbul vorgeladen; auch ein Haftbefehl liege bereits vor. Sollte der Adressat nicht bei Gericht erscheinen, "würde der Haftbefehl international in Kraft gesetzt", heißt es laut BKA in dem Betrugsschreiben.

Neue Masche beim Betrug per Post - angebliche Briefe eines türkischen Gerichts sind #Fake. Leisten Sie keine Zahlungen: — Bundeskriminalamt (@bka) 22. Dezember 2017

Weiterhin werde das Opfer dazu aufgefordert, telefonische Rücksprache mit einem angeblichen BKA-Mitarbeiter zu halten, um "Einzelheiten zu besprechen". Am anderen Ende der Leitung sitzen nach BKA-Angaben Betrüger aus ausländischen Call-Centern.

Das deutschtürkische Verhältnis ist seit Monaten angespannt: Mehrere Deutsche sitzen noch in türkischen Gefängnissen - zuletzt gab es aber Zeichen der Entspannung: So war etwa die deutsche Journalistin Mesale Tolu aus türkischer Haft entlassen worden. Allerdings erließ das Gericht gegen sie eine Ausreisesperre.