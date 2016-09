Bundespolizei Schon 15.000 illegale Einreisen verhindert

An deutschen Grenzübergängen sind in diesem Jahr schon mehr als 15.000 Menschen zurückgewiesen worden. Eine Aufstellung der Bundespolizei zeigt, dass allein bis Ende Juli 14.936 Menschen, die die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllten, nicht ins Land gelassen wurden. Zurückgewiesen werden auch Flüchtlinge, wenn sie keine gültigen Reisedokumente und kein Visum besitzen und nicht um Schutz in Deutschland ersuchen wollen, also auf der Durchreise sind.

An der Grenze zu Österreich wurden demnach rund 11.700 Personen abgewiesen, an den Flughäfen waren es rund 2350 Menschen. An der Grenze zu Frankreich wurden 240 Migranten abgewiesen, an der Grenze zur Schweiz 162, zu den Niederlanden 118 und an der deutsch-dänischen Grenze 104 Personen.

Die politischen Parteien in Deutschland diskutieren derzeit über eine mögliche Obergrenze für Flüchtlinge. Die CSU will, dass maximal 200.000 pro Jahr aufgenommen werden. Alle Migranten, die darüber hinaus aus sicheren Drittstaaten kommen, sollen abgewiesen werden. CDU und die SPD lehnen Obergrenzen ab.

Bislang wurden 2016 in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder mehr als 256.000 Flüchtlinge registriert. Allerdings ist die Zahl aufgrund von Doppelregistrierungen oft zu hoch, und ein Großteil der registrierten Personen kam bereits im Lauf des vergangenen Jahres ins Land.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ungeachtet der Attacken aus der Schwesterpartei CSU ihre Flüchtlingspolitik erneut verteidigt. "Wer richtungweisende politische Entscheidungen zu treffen hat, muss das tun, auch wenn sie polarisieren", sagte Merkel dem "Tagesspiegel". Merkel versicherte aber, sie nehme die Sorgen der Menschen wegen der hohen Flüchtlingszahlen ernst.