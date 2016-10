Umfrage Diese Politiker wünschen sich die Deutschen als Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier hätte die besten Chancen auf das Amt des Bundespräsidenten - würde das Staatsoberhaupt direkt vom Volk gewählt. Das zumindest geht aus einer repräsentativen Emnid-Umfrage im Auftrag des Senders N24 hervor. Demnach trauen 41 Prozent der Befragten dem SPD-Politiker und Außenminister die Aufgabe am ehesten zu. (Warum auch Kanzlerin Angela Merkel auf Steinmeier setzen könnte, lesen Sie hier.)

Es folgen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 30 Prozent, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit 26, Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mit 24 und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit 22 Prozent.

Die Mehrheit der rund 1000 Befragten hofft zudem auf einen Kandidaten, der sich öfter als bisher in das aktuelle Geschehen einmischt (61 Prozent). Drei Viertel der Befragten meinen, ein Bundespräsident müsse auch mal ein Machtwort sprechen können.

80 Prozent sind mit Gauck zufrieden

Mit der Arbeit des scheidenden Staatsoberhaupts waren knapp 80 Prozent zufrieden. Anfang Juni hatte Joachim Gauck erklärt, für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Am 12. Februar 2017 soll die aus den Bundestagabgeordneten und Vertretern der Länder zusammengesetzte Bundesversammlung einen Nachfolger wählen.

SPD-Chef Sigmar Gabriel wies Berichte zurück, zwischen Union und SPD gebe es eine Übereinkunft, einen gemeinsamen Kandidaten zu nominieren. Dem "Tagesspiegel" sagte Gabriel: "Es ist selbstverständlich, dass man in einer Koalition über eine so wichtige Frage wie die Wahl des Bundespräsidenten spricht." Aber es gebe keine Vorfestlegungen.

Die "Bild"-Zeitung hatte unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer (CSU) und Gabriel wollten sich bei einem Treffen Ende Oktober auf einen Kandidaten einigen.

Gabriel tritt bei Kanzlerkandidatur auf die Bremse

In der Debatte um einen Kanzlerkandidaten der SPD trat Gabriel am Freitag auf die Bremse. "Solange die Union nicht Klarheit hat, wer bei denen antritt, obwohl sie die Kanzlerin stellen, ist die SPD unter gar keinem Druck", sagte der Vizeregierungschef in Berlin.

Gabriel nannte es eine "komfortable Lage", dass bei den Sozialdemokraten mehrere Personen als geeignet für den Posten des Regierungschefs gehalten würden, wohingegen es bei der Union darum gehe, ob Angela Merkel auf den CSU-Parteitag eingeladen werde. "Ich finde, da hat die SPD eigentlich jeden Grund zur Entspanntheit. Ich jedenfalls bin ganz entspannt", sagte Gabriel.

Nach "SPIEGEL"-Informationen favorisiert eine wachsende Zahl führender Genossen inzwischen EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Kanzlerkandidaten.

