Bundespräsidentenwahl Armutsforscher tritt für Die Linke an

Die Linken haben den Armutsforscher Christoph Butterwegge als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt. Der Hartz-IV-Kritiker erhielt am Montag ein einstimmiges Votum in Fraktion und geschäftsführendem Parteivorstand, wie Fraktionschef Dietmar Bartsch mitteilte.

Der Kölner Politikwissenschaftler tritt somit gegen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) an, den Kandidaten der Koalition. Butterwegge sagte, ihm komme es darauf an, auf die soziale Spaltung zwischen Arm und Reich hinzuweisen, aus der politische Zerrissenheit resultiere. Ihr wolle er eine "Agenda der Solidarität" entgegensetzen.

Für Die Linke ist Butterwegge Plan B: Teile der Partei hatten sich in den vergangenen Monaten Hoffnungen auf einen gemeinsamen Kandidaten mit SPD und Grünen gemacht. Damit wollte man einen Keil in die Regierungskoalition treiben und ein Zeichen für eine künftige rot-rot-grünen Zusammenarbeit im Bund setzen.

In der Folge kursierten in der Partei verschiedene Namen: Die Soziologin Jutta Allmendinger, der deutsch-iranischer Schriftsteller Navid Kermani, sogar Ver.di-Chef Frank Bsirske. Doch die Gespräche blieben erfolglos. Eine Einigung, so sehen es führende Linke, sei am Realo-Flügel der Grünen gescheitert, der sich die Option auf ein Bündnis mit der Union nicht verbauen wollte.

Der Kandidat der SPD, und seit vergangener Woche auch der Unionsparteien, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ist als Architekt der Agenda-Politik und der Hartz-Gesetze für viele Linke grundsätzlich ein Problem. Parteichef Bernd Riexinger erklärte den SPD-Politiker für "unwählbar". Dabei spielt aber Enttäuschung eine Rolle - darüber, dass die SPD Steinmeier als schwarz-rote Lösung durchgesetzt hat.

Als Kandidat wird Butterwegge auf die Stimmen der Linken zählen können, allerdings sind das wenige: Die Partei schickt 94 Vertreter in die Bundesversammlung. Union und SPD stellen gemeinsam über 920 Mitglieder. Bereits bei den vergangenen Wahlen hatte Die Linke eigene chancenlose Kandidaten aufgestellt: Den Schauspieler Peter Sodann, die Journalistin Luc Jochimsen und die Nazijägerin Beate Klarsfeld.