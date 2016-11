Bundespräsidentenwahl Promis starten Operation "Steinmeier for President"

Eigentlich war es ein Routinebesuch für Frank-Walter Steinmeier: Ein paar Tage Vietnam, Gespräche mit dem Amtskollegen, mahnende Worte zur Lage der Menschenrechte, Richtfest im Deutschen Haus - das Übliche. Wenn da nicht diese eine Frage wäre, die den Außenminister auch in der sozialistischen Volksrepublik auf Schritt und Tritt begleitete: Steht er als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten zur Verfügung?

Der SPD-Politiker verweigerte darauf jeden Kommentar, kein Ja aus seinem Munde, aber auch kein Nein. An diesem Sonntag könnte es mehr Klarheit geben, auch für Steinmeier. Dann wollen die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel - im Kanzleramt über die Frage eines Kandidaten für das höchste Staatsamt sprechen. Steinmeiers Name dürfte dabei eine gewichtige Rolle spielen.

Seit Gabriel den Außenminister zum SPD-Favoriten erkoren hat, ist die Debatte um die Nachfolge im Schloss Bellevue in Fahrt gekommen. Längst kursieren unter Anhängern des Außenministers Listen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur, die Steinmeier gern als Nachfolger von Joachim Gauck sähen. Zahlreiche Gespräche werden geführt, E-Mails versandt, der eine oder andere Prominente denkt über eine Unterschriftenaktion samt Zeitungsanzeige nach.

Prominente für Steinmeier

Und immer mehr bekannte Persönlichkeiten sprechen sich offen für den SPD-Politiker aus. So sagt etwa der Pianist und Dirigent Justus Frantz SPIEGEL ONLINE: "Aus ganzer Überzeugung und vollem Herzen möchte ich die Idee 'Steinmeier for President' unterstützen." Steinmeier pflegt seit Jahren enge Kontakte zur Kulturszene, kann daher hier auf viel Zuspruch bauen. Der Opernsänger Thomas Quasthoff, der Steinmeier bereits aus dessen Zeit in der niedersächsischen Staatskanzlei kennt, sagt über den Sozialdemokraten: "Freundlich, sehr humorvoll, sehr intelligent, kulturliebend und ausgewogen in seinen politischen Entscheidungen, wäre er für mich und hoffentlich auch für viele andere das ideale Staatsoberhaupt für die Bundesrepublik Deutschland."

Der Schriftsteller Albert Ostermaier verbindet mit Steinmeier als Bundespräsident die Hoffnung, dieser könne "uns das Vertrauen in und die Leidenschaft für eine gelebte Demokratie zurückgeben". Und der Musiker Mark Tavassol, unter anderem Bassist der Band "Wir sind Helden", sagt: "Steinmeier sucht den Dialog und schafft fruchtbaren Boden." Auch der Medienunternehmer und Kunstsammler Christian Boros wirbt für den Sozialdemokraten, der in allen Umfragen die Popularitätsskala seit Monaten anführt: "Ich schätze Steinmeier als kulturinteressierten und weltoffenen Staatsmann."

Bereits am Wochenende hatten mehrere Prominente aus der Kulturszene in der "Bild am Sonntag" für Steinmeier als künftiges Staatsoberhaupt plädiert, darunter der Regisseur Sönke Wortmann und die Schauspieler Mario Adorf und Armin Müller-Stahl.

Auch von ehemaligen Sportlern kommt Unterstützung: Die Olympiasiegerin im Hochsprung von 1972, Ulrike Nasse-Meyfarth, ist von Steinmeier angetan: "Ich bin zwar kein SPD-Wähler. Aber Steinmeier als Bundespräsident fände ich gut", sagt Nasse-Meyfarth SPIEGEL ONLINE. "Er ist integer, auf Ausgleich bedacht und authentisch." Die frühere Speerwerferin, Europameisterin und Olympiadritte Linda Stahl, die für die SPD schon einmal als Wahlfrau in die Bundesversammlung gewählt wurde, würde sich ebenfalls wünschen, Steinmeier im Schloss Bellevue zu sehen. "Wer bereit ist, eine Niere für seine Frau zu spenden, der weiß, was wichtig ist im Leben."

Lesen Sie hier die vollständigen Aussagen der Prominenten:

Prominente für Steinmeier Dieter Kosslick, Direktor der Berlinale, würde sich Frank-Walter Steinmeier (SPD) als künftiges Staatsoberhaupt wünschen. Der Filmfan sagt: "Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident - das wäre großes Kino." Justus Frantz, Pianist und Dirigent, plädiert für den SPD-Politiker: "Aus ganzer Überzeugung und vollem Herzen möchte ich die Idee 'Steinmeier for President' unterstützen." Adnan Maral, Schauspieler ("Türkisch für Anfänger", "Tatort"), kennt den SPD-Politiker persönlich: "Frank-Walter Steinmeier ist ein Politiker, der auf die Menschen zugeht. Und als Westfale bringt er alle nötigen Eigenschaften mit: Humor, Offenheit, Authentizität. Damit ist er der perfekte Repräsentant Deutschlands in der Welt." Der Schauspieler, Autor, Musiker und Maler Armin Müller-Stahl: "Frank-Walter Steinmeier ist für mich die richtige Wahl als Bundespräsident. Es gibt keinen Besseren!" (Quelle "Bild am Sonntag") Die Olympiasiegerin im Hochsprung von 1972, Ulrike Nasse-Meyfarth, ist von Steinmeier angetan: "Ich bin zwar kein SPD-Wähler. Aber Steinmeier als Bundespräsident fände ich gut. Er ist integer, auf Ausgleich bedacht und authentisch. Auch ist er locker im persönlichen Umgang, wie ich aus Begegnungen mit ihm weiß." Mario Adorf sagt über Steinmeier: "Ich schätze ihn sehr als Außenminister, und bin sicher, er wäre ein guter Bundespräsident." (Quelle "Bild am Sonntag") Linda Stahl, Ärztin und ehemalige Speerwerferin, Europameisterin 2010, Bronze bei den Olympischen Spielen 2012 in London, kann sich "keinen Besseren" als Steinmeier vorstellen: "Man sagt von Politikern, dass sie viel reden und nichts passiert, Steinmeier beweist das Gegenteil - und zwar politisch wie persönlich. Wer bereit ist, eine Niere für seine Frau zu spenden, der weiß, was wichtig ist im Leben. Hinzu kommt seine unglaubliche Bodenständigkeit, nie hat er seine lippischen Wurzeln vergessen. Zu Recht ist er einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Es wäre großartig, ihn als Bundespräsidenten erleben zu dürfen." Thomas Quasthoff, Opernsänger und Professor für Gesang, empfiehlt ebenfalls den SPD-Politiker für das höchste Staatsamt: "Außenminister Steinmeier kenne ich seit vielen Jahren, damals noch als Chef der Staatskanzlei in Hannover. Freundlich, sehr humorvoll, sehr intelligent, kulturliebend und ausgewogen in seinen politischen Entscheidungen, wäre er für mich und hoffentlich auch für viele andere das ideale Staatsoberhaupt für die Bundesrepublik Deutschland." Christian Boros, Sammler zeitgenössischer Kunst, unterstützt eine Kandidatur Steinmeiers für das Schloss Bellevue: "Ich schätze Steinmeier als kulturinteressierten und weltoffenen Staatsmann." Filmregisseur Sönke Wortmann saß bereits zwei Mal für die Grünen in der Bundesversammlung, einen SPD-Kandidaten fände er diesmal gut: "Steinmeier ist über die Parteigrenzen hinweg ein höchst geachteter Politiker und würde unser Land als Bundespräsident bestens repräsentieren."(Quelle "Bild am Sonntag") Mark Tavassol, Musiker (in den Bands "Wir sind Helden", "Gloria") Komponist und Musikproduzent, würde Steinmeier gerne als Bundespräsidenten sehen: "Einen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier würde ich mir sehr wünschen. Sein politisches Denken sowie sein moralischer Kompass prädestinieren ihn für dieses Amt, welches er mit Sicherheit auch prägen wird. Steinmeier sucht den Dialog und schafft fruchtbaren Boden." Der britische Stargeiger und Autor Daniel Hope ("Familienstücke" und "Wann darf ich klatschen?") sagt: "Ich habe Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Rahmen meines Projekts 'Tu was!' am 9. November 2008, dem 70. Jahrestag der Reichspogromnacht, zum ersten Mal kennengelernt. Herr Steinmeier hatte die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen. Es war damals ein Ruf an alle zivilisierten Menschen, nie wieder inakzeptable Gewalt durch Untätigkeit zu ignorieren. Ich bin überzeugt, dass er alle Qualitäten und die Souveränität mitbringt, die ein deutsches Staatsoberhaupt aus meiner Sicht verkörpern sollte. Frank-Walter Steinmeier ist ein hervorragender Vertreter Deutschlands." Für Schriftsteller Albert Ostermaier ist Steinmeier "der ideale Bundespräsident": "Er zeigt Herz, Haltung und Gesicht! Ihn treibt eine politische Lust zu verstehen und mit Verstand Politik zu machen. Er hat die Fähigkeit auszugleichen ohne gleichzumachen. Er bringt, worauf es ankommt, auf den Punkt und setzt damit immer auch zugleich einen Doppelpunkt für den Beginn eines Gesprächs. Er muss nicht laut sprechen, denn er hat etwas zu sagen, hat Streitkultur und streitet für Kultur. Er ergreift Partei für Politik, ohne Parteipolitiker sein zu müssen. Als Bundespräsident kann er uns das Vertrauen in und die Leidenschaft für eine gelebte Demokratie zurückgeben." Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent Marco Kreuzpaintner (unter anderem "Die Wolke", "Krabat", "Polizeiruf"): "Frank-Walter Steinmeier wäre ein Präsident, wie ihn Deutschland in diesen schwierigen innen- und außenpolitischen Zeiten unbedingt braucht. Ich habe ihn als stets nahbaren, besonnenen und kulturfördernden Menschen kennengelernt, der die Sachfragen immer über parteipolitische Strategie stellt. Dazu verkörpert er für mich ein modernes Deutschland, das offen und ganz in humanistischer Tradition versucht, auf alle Religionen, Kulturen und Menschen jeder Gesinnung zuzugehen und dabei immer versucht, Brücken zu bauen."

Mit der Zahl der öffentlichen Unterstützer Steinmeiers wächst der Druck auf Angela Merkel. Ihre Suche nach einem überparteilich akzeptierten Konsenskandidaten blieb bislang erfolglos. Ob und welchen Unionsbewerber die CDU-Chefin gegebenenfalls alternativ zu Steinmeier vorschlagen könnte, ist offen.

Zwei CDU-Politiker waren immer wieder im Gespräch: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Norbert Lammert, Bundestagspräsident. Insbesondere Lammert wird weit über die eigene Partei hinaus geschätzt, auch er hat viele Unterstützer. Jüngst hatten rund 70 frühere Bürgerrechtler und Künstler aus der DDR aufgerufen, ihn am 12. Februar 2017 in der Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt zu küren. Doch Lammert ziert sich bislang. Dabei könnte er das Amt zweifellos ausfüllen.

Steinmeier aber - aus Sicht seiner Anhänger und der SPD - auch. Angesichts der Tatsache, dass gerade in diesen Krisenzeiten (Flüchtlingszuzug, Brexit, erstarkender Rechtspopulismus) eine politisch erfahrene und zugleich auf Ausgleich bedachte Persönlichkeit für das höchste Staatsamt notwendig ist, sind die Chancen nicht aussichtslos, dass es der Sozialdemokrat am Ende doch noch werden könnte - trotz des Widerstands aus den Reihen der Union.

In der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt, bilden CDU und CSU mit 542 oder 543 von 1260 Delegierten zwar die größte Gruppe, sie sind aber für die erforderliche absolute Mehrheit in den ersten beiden Wahlgängen auf die Unterstützung der SPD oder der Grünen angewiesen. Im dritten Wahlgang könnte es zu einer Kampfkandidatur kommen - die schlechteste Variante für Merkel und die Große Koalition, sollten sich Union und SPD nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Deswegen hoffen viele Steinmeier-Anhänger, dass die Spitzen von CDU und CSU den Außenminister nicht aus purer Parteiräson ablehnen. Wohl auch deshalb melden sie sich nun, wenige Tage vor dem womöglich entscheidendem Treffen im Kanzleramt, verstärkt zu Wort.

