Gauck-Nachfolge Diese Promis wählen den Bundespräsidenten

Bundesversammlung - das klingt staatstragend. Und ihre Aufgabe ist es ja auch: 1260 Wahlleute wählen den neuen Bundespräsidenten. Aber ein bisschen Glanz und Glamour darf es schon sein, es geht schließlich um die Nummer eins im Staat.

Also sind nicht nur Politiker dabei, wenn die Bundesversammlung am 12. Februar in Berlin zusammenkommt, um den Nachfolger des scheidenden Joachim Gauck zu bestimmen. Bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Gesellschaft, aber auch engagierte Bürger mischen sich unter die Amts- und Mandatsträger. Entsandt werden sie aus den Bundesländern, die die Hälfte der Wahlleute stellen (die anderen 630 sind die Abgeordneten des Bundestages).

Bei der letzten Bundespräsidentenwahl vor fünf Jahren schickte die Union TV-Moderator Frank Elstner und Fußballtrainer Otto Rehhagel nach Berlin, die SPD nominierte Komiker Ingo Appelt, die Grünen Film-Produzent Sönke Wortmann. Wer darf diesmal seine Stimme abgeben?