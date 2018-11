Länderkammer Kindergeld, Rente, Pflegepaket - so hat der Bundesrat entschieden

Der neue Bundesratspräsident Daniel Günther hat seine Antrittsrede in der Länderkammer für einen grundsätzlichen Appell genutzt: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident rief zu einem mutigen Eintreten für Demokratie und europäische Einigung auf.

Es gehe darum, jenen ein Signal der Zuversicht entgegenzusetzen, welche den Zusammenhalt in Deutschland und Europa schwächen und schlechtreden wollten, sagte der CDU-Politiker. Überall bestehe derzeit die Gefahr, dass auf komplexe Fragen einfache Antworten mehrheitsfähig würden und damit in aller Regel falsche, gefährliche und spaltende Antworten obsiegten.

Die Bundesratspräsidentschaft seines Landes habe daher das Motto "Mut verbindet", sagte Günther auch mit Blick auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls im kommenden Jahr: "Wir Deutsche haben objektiv keinen Anlass dafür, kollektiv in ein Stimmungstief zu verfallen." Günther betonte zudem: "Die proeuropäischen Kräfte, die es in allen EU-Staaten gibt, die hoffen auf ein Deutschland, das sich für den Zusammenhalt in Europa engagiert."

Der Bundesrat billigte am Freitag eine Reihe von Reformen der Großen Koalition:

Rente: Das Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente bleibt bis 2025 stabil. Das Verhältnis der Renten zu den Löhnen wird für die kommenden sieben Jahre durch eine Änderung der sogenannten Rentenformel bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis dahin zudem die 20-Prozent-Marke nicht überschreiten. Heute beträgt der Satz 18,6 Prozent. Die Mütterrente wird zudem ab 2019 deutlich ausgeweitet. Erziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder werden stärker angerechnet.

Teilzeit: Millionen Arbeitnehmer in Deutschland bekommen ab Anfang kommenden Jahres ein Recht auf zeitlich befristete Teilzeit. Die vereinbarte Arbeitszeit kann für ein bis fünf Jahre verringert werden. Dann müssen die Arbeitgeber die Rückkehr in Vollzeit ermöglichen. Die Brückenteilzeit gilt in Unternehmen mit mindestens 45 Beschäftigten, wenn der Mitarbeiter mindestens ein halbes Jahr in dem Betrieb ist. Bisher gibt es ein Rückkehrrecht in eine volle Stelle bei Elternzeit, Pflegezeit oder Familienpflegezeit.

Pflege: Für den Kampf gegen die Personalnot in der Pflege kommt zum neuen Jahr ein Paket für mehr Stellen, attraktivere Arbeitsbedingungen und Hilfen bei der Betreuung zu Hause. Ermöglicht werden damit 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege. In Krankenhäusern sollen die Krankenkassen jede aufgestockte Stelle künftig komplett bezahlen. Tarifsteigerungen für Pflegekräfte übernehmen die Kassen bereits ab diesem Jahr voll für die Kliniken. Um den oft belastenden Arbeitsalltag zu entzerren, sollen sich Pflegekräfte künftig zudem weniger mit Bürokratie aufhalten müssen.

Krankenkassen: Die rund 56 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen werden zum Jahreswechsel deutlich entlastet. Das neue Gesetz sieht vor, dass die Arbeitgeber wieder die Hälfte des gesamten Beitrags zahlen müssen. Ab 1. Januar 2019 finanzieren sie auch die Zusatzbeiträge zu gleichen Teilen mit. Arbeitnehmer und Rentner sparen dadurch 6,9 Milliarden Euro jährlich. Die traditionelle Parität bei den Beiträgen war vor 13 Jahren zulasten der Arbeitnehmer aufgeweicht worden.

Familien: Der Weg für 9,8 Milliarden Euro schwere Entlastungen für Familien ist endgültig frei. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat für das Gesetzespaket. Das Kindergeld steigt dadurch ab Juli um zehn Euro pro Kind im Monat. Für das erste und zweite Kind gibt es dann 204 Euro, für das dritte 210 und für jedes weitere Kind 235 Euro monatlich. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird angepasst Zudem soll der Grundfreibetrag der Steuerzahler steigen, ebenso der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen.

Lkw-Maut: Die Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen wird zum neuen Jahr erhöht. Erstmals werden damit auch die Kosten der Lärmbelastung durch Lastwagen in die Berechnung einbezogen. Stärker berücksichtigt werden außerdem die Gewichtsklassen und somit die stärkere Straßen-Belastung durch schwere Laster. Elektro-Lkw werden von der Nutzungsgebühr befreit, bis Ende 2020 auch gasbetriebene Fahrzeuge. Durch die neuen Mautsätze und die bereits seit dem Sommer geltende Ausweitung der Maut auf alle Bundesstraßen erwartet der Bund künftig Einnahmen von durchschnittlich 7,2 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind 2,5 Milliarden Euro mehr als bisher.