Rüstung für Israel Bundesregierung genehmigt U-Boot-Deal

Zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode hat am Mittwoch der Bundessicherheitsrat getagt. Das geheim beratende Gremium aus Mitgliedern des Bundeskabinetts erlaubte die Ausfuhr von drei U-Booten an Israel. Es handelt sich um Schiffe der sogenannten Dolphin-Klasse, die ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel bauen will.

Israel besitzt bereits fünf U-Boote derselben Klasse, sie können mit Atomwaffen bestückt werden. Ein sechstes Boot ist im Bau.

Zuvor hatte die Bundesregierung signalisiert, wie schon bei den vorherigen Lieferungen einen Zuschuss zu gewähren. Sie will ein Drittel der Kosten in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen.

Der Deal wird in Israel von Korruptionsvorwürfen überschattet. Der Anwalt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist gleichzeitig Rechtsberater des Vertriebspartners von ThyssenKrupp in Israel. Das könnte erklären, warum Netanyahu den Deal gegen den Willen der Militärs durchgesetzt hatte. Der inzwischen zurückgetretene Verteidigungsminister Moshe Jaalon hatte die Auffassung vertreten, weitere U-Boote seien für die Sicherheit Israels nicht vonnöten.

Nicht nur Jaalon forderte bereits im vergangenen Jahr eine Untersuchung der "beunruhigenden Vorgänge". Mittlerweile ermittelt die israelische Staatsanwaltschaft in der U-Boote-Affäre gegen mehrere Verdächtige, allerdings nicht gegen Netanyahu persönlich.

Israels Premier ließ über seinen Botschafter in Berlin immer wieder im Kanzleramt, im Verteidigungsministerium und im Außenministerium intervenieren, um das Geschäft endlich zu besiegeln. Die Bundesregierung zögerte erst, dann einigte sie sich mit den Israelis auf ein "Memorandum of Understanding" (MoU). Darin ist eine Klausel enthalten, die der deutschen Regierung das Recht gibt, den Deal aufzukündigen, falls sich die Korruptionsvorwürfe bestätigen.