Kabinettsbeschluss Bundesregierung will Sozialleistungen für EU-Bürger einschränken

Kein Zugang für EU-Ausländer zu Hartz-IV-Leistungen und Sozialhilfe in den ersten fünf Jahren: Das sieht ein Gesetzesentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles vor, der jetzt vom Kabinett eingebracht wurde.

Die Regelung soll für EU-Bürger gelten, die in Deutschland noch nie gearbeitet haben. Ausländer aus anderen europäischen Staaten können aber für die Dauer von einem Monat einmalige Überbrückungsleistungen für Essen und Unterkunft erhalten. Zudem gibt es das Angebot eines Darlehens, mit dem sie die Reisekosten in ihr Heimatland decken können.

Das Gesetz soll damit verbindlich klarstellen, dass nicht erwerbstätige EU-Ausländer erst nach dieser Zeitspanne einen "verfestigten Aufenthaltsstatus" erreichen, der zum Bezug von Sozialhilfe berechtigen kann, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Das Bundessozialgericht hatte dagegen im vergangenen Jahr geurteilt: Von diesem Aufenthaltsstatus sei bereits nach sechs Monaten auszugehen. Damit unterlief es die vom Europäischen Gerichtshof eigentlich bestätigte Rechtslage, dass EU-Ausländer ohne Aussicht auf Arbeit hierzulande keinen Anspruch auf Leistungen der Jobcenter haben.

Ende 2015 bezogen laut "FAZ" 34.000 Menschen aus anderen EU-Ländern hierzulande Sozialhilfeleistungen. Daneben bekamen 430.000 EU-Ausländer Hartz IV. Hier handelt es sich demnach aber um Menschen, die in Deutschland zuvor gearbeitet hatten oder als Geringverdiener eine Aufstockung vom Jobcenter erhalten.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch außerdem:

- die Ausweitung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr: Künftig sollen deutsche Soldaten auch in Awacs-Aufklärungsflugzeugen der Nato eingesetzt werden, die über der Türkei und im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer Erkenntnisse zur Lage in der Region für den Kampf gegen den IS sammeln. Die Maschinen werden vom südtürkischen Stützpunkt Konya starten und sollen keine Feuerleitfunktion übernehmen, also keine Kampfflugzeuge in Syrien und dem Irak steuern. Die ersten Flüge sollen noch im Oktober stattfinden. Insgesamt sind derzeit knapp 500 deutsche Soldaten im Anti-IS-Einsatz. Der Bundestag dürfte im November über die Ausweitung des Mandats entscheiden.

Die Verlängerung und Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in der Türkei hatte auf der Kippe gestanden, weil die Türkei im Streit über die Armenien-Resolution des Bundestags monatelang den Besuch deutscher Abgeordneter in Incirlik verweigerte.

- die angekündigte Steuerentlastung der Bürger: Das Bundeskabinett verabschiedete nach Angaben von Teilnehmern einen Gesetzesvorschlag, der von Union und SPD in Bundestag und Bundesrat eingebracht werden soll. Dieser sieht für 2017 eine Steuerentlastung um 2,7 Milliarden Euro und ein Jahr später um weitere 3,6 Milliarden vor. Vorgesehen ist unter anderem, dass der steuerfreie Grundfreibetrag steigt, ebenso der Kinderfreibetrag.