Opposition im Bundestag Lindner-Tröster und Seehofer-Angreifer

Es ist eine parlamentarische Regel: Nach der Regierungserklärung darf die stärkste Oppositionskraft im Plenum antworten. In der vergangenen Legislaturperiode durfte die Linkspartei diese Rolle spielen, mit der Bildung der Großen Koalition hat die AfD das Privileg, als erste auf die Kanzlerin zu antworten. Eine Rolle, die im Bundestag am Mittwoch mit Spannung erwartet worden war. Wie würde sich die AfD, wie sich die anderen drei Oppositionsparteien schlagen? SPIEGEL ONLINE hat ihre Vertreter im Bundestag beobachtet.

Der Bismarck-Zitierer

Die AfD-Fraktion löste das Problem ihrer Doppelspitze mit Alice Weidel und Alexander Gauland mit einem Splitting ihrer Redezeit. Zunächst sprach der 77-jährige Gauland, im weiteren Verlauf der Aussprache am Nachmittag dann Weidel. Im Gegensatz zu anderen Aufritten von AfD-Abgeordneten hielten sich beide mit rüden Verbalattacken erkennbar zurück.

Rasch kam Gauland auf die Kernthemen der AfD: Die "Massenzuwanderung" gehe "ungebremst weiter", allein der Zufall und das Wetter auf dem Mittelmeer entschieden über die Zahl der Neuankömmlinge. Gauland beklagte auch - ein Topthema der AfD - den "Rechtsbruch als Dauerzustand", mit ihrer "flüchtlingsfreundlichen Politik" spalte die Kanzlerin Deutschland, sie habe weder im Koalitionsvertrag noch in der Regierungserklärung die "aberwitzigen Kosten" angesprochen.

Und er verteidigte, einen Tag vor einem EU-Ratsgipfel, die Politik der Osteuropäer, keine Flüchtlingen aufzunehmen. Es gebe "keine Pflicht zu Vielfalt und Buntheit", es gebe auch "keine Pflicht , meinen Staatsraum mit fremden Menschen zu teilen". Indem Merkel immer wieder versuche, ihre Fehler den anderen aufzubürden, spalte sie Europa. Schließlich zitierte Gauland - einmal mehr - auch noch sein historisches Vorbild, den früheren Reichskanzler Otto von Bismarck - unter dem Gelächter mancher Abgeordneter in den anderen Parteien.

Der Spahn-Versteher

Christian Lindner ist Mieter einer Berliner Wohnung des neuen CDU-Gesundheitsministers Jens Spahn. Beide verstehen sich gut und bilden mit dem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Art heimliches Anti-Merkel-Trio. Spahn habe, nahm Lindner dessen umstrittene Äußerungen zu Hartz-IV und Armut auf, eine "Debatte eröffnet, um den Sozialstaat treffsicherer zu machen". An der Debatte sei "nichts falsch", Hartz-IV sichere ein Existenzminimum, dennoch könne man sich damit nicht zufrieden geben. Die Regierung solle daher den "Impuls" von Spahn aufnehmen und den "Sozialstaat aktivierend neu ausgestalten". Da sah man Spahn auf der Regierungsbank grinsen.

Lindner wünschte Merkel zwar "Erfolg", stellte aber eine Reihe von rhetorischen Fragen. Unter anderem, ob sie den durch "ihre Flüchtlingspolitik entstandenen Vertrauensverlust durch eine vernünftige Einwanderungs- und Integrationspolitik" überwinden könne. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer nannte er - den niedersächsischen SPD-Innenminister Boris Pistorius zitierend - einen "Anschein-Erweckungs-Minister". Er forderte ihn auf, sich für ein Zuwanderungsgesetz einzusetzen und eine Politik zu betreiben, die Religionen nicht gegeneinander ausspiele, sondern die "republikanischen Werte ins Zentrum stellt". Und er ätzte, mit dem Heimatministerium baue sich Seehofer "ein zweites Kanzleramt" auf, das sei "Ausdruck eines Misstrauens".

Der Seehofer-Angreifer

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch gab den harten Angreifer - was sonst die Rolle von seiner Ko-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht ist. Die erste Woche der Koalition sei "blankes Chaos" gewesen, Seehofer spiele den "harten Hund" und mache "auf Verbalradikalismus", kritisierte Bartsch indirekt dessen Äußerung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Stattdessen hätte er sich von Seehofer einen Satz gewünscht, was nicht zu Deutschland gehöre - "Rassismus, Ausgrenzung und Menschenhass".

Der Koalition warf er vor, die bislang historisch einmalige Zahl von 75 Staatssekretären und Staatsministern sei Ausdruck einer "Selbstbedienungsmentalität". Bei der SPD habe jeder einen Posten bekommen, spottete er, "mit Ausnahme von Sigmar Gabriel und Martin Schulz".

Der Lindner-Tröster

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter teilte in alle Richtungen aus: Er kritisierte die Hartz-IV-Debatte von CDU-Minister Spahn, der glaube, seine Karriere als Konservativer in der Union "auf dem Rücken der Schwächsten aufbauen zu müssen".

Er tadelte aber auch die SPD, die aus seiner Sicht nicht entschieden genug gegen Spahn das Wort ergriffen hatte - und zeigte indirekt, dass sich die Grünen beim Thema soziale Gerechtigkeit stärker links positionieren wollen. FDP-Chef Lindner, der selbstironisch im Bundestag von seinen traumatisierenden Erfahrungen während der Jamaika-Verhandlungen gesprochen hatte, rief Hofreiter ironisch zu, das tue ihm leid. Aber noch mehr tue ihm leid, dass Lindner "sein Trauma" immer noch nicht überwunden habe. Den Gag fand auch Lindner gut und lachte.

An AfD-Chef Gauland gewandt und über dessen Bismarck-Zitat zu Europa sagte der Grüne, er wisse nicht, "in welchem Jahrhundert Sie leben". Aber Frankreich sei heute der engste Verbündete Deutschlands und beide Länder führten keine Kriege mehr gegeneinander. Die heiteren Reaktionen bei Abgeordneten der anderen Parteien waren da dem Bayern Hofreiter sicher.

