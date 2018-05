Auswärtiger Kulturausschuss im Bundestag AfD-Politiker Bystron fällt durch

Petry Bystron war einst Landeschef der bayerischen AfD. Bis zu seiner Wahl in den Bundestag im vergangenen Herbst wurde er vom bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet, weil er in der Vergangenheit Sympathien für die Identitäre Bewegung gezeigt hatte - eine Organisation, die sowohl im Freistaat als auch bundesweit als rechtsextrem eingestuft wird.

Der 45-Jährige hatte einst dafür plädiert, seine Partei müsse "Schutzschild" für die Identitären sein. Für seine Äußerungen wurde Bystron vom früheren AfD-Bundesvorstand sogar abgemahnt.

Seine einstigen Bekundungen hinderten die AfD-Bundestagsfraktion nicht, ihn als Vorsitzenden für den Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik vorzuschlagen. Am Donnerstag allerdings fiel Bystron durch. In geheimer Wahl erhielt er in der konstituierenden Sitzung nur eine Stimme - mutmaßlich seine eigene - bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Die AfD-Fraktion zeigte sich danach empört: "Trotz anderslautender Absprachen und Gewohnheitsrecht" sei ihr Kandidat nicht von den anderen Parteien gewählt worden.

Die AfD leitet derzeit drei der größeren Ausschüsse im Parlament - den Haushalts-, Justiz- und den Tourismus-Ausschuss. Der Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik ist zwar klein, dennoch international und in der Kulturszene von Gewicht, beschäftigt er sich doch mit den in- und ausländischen Kulturinstitutionen des Bundes, zu denen die Goethe-Institute, der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Deutsche Archäologische Institut und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen gehören.

Dass der AfD der Vorsitz im Unterausschuss zugefallen war, hatte für internen Ärger bei der SPD gesorgt. Die Ausschüsse werden nach einem bestimmten Zugriffrechts je nach Größe der Fraktionen vergeben, CDU und CSU hatten als stärkste Fraktion im April den Vorsitz im Unterausschuss Europarecht gewählt. Die SPD wiederum entschied sich, nicht den Unterausschuss Auswärtige Kulturpolitik zu nehmen (was eigentlich erwartet worden war), sondern griff beim Vorsitz für Regionale Wirtschaftspolitik zu. Die AfD als drittstärkste Fraktion und größte Oppositionskraft sicherte sich so den Auswärtigen Kulturausschuss.

SPD-Kulturpolitikerin Ulla Schmidt verteidigt Nicht-Wahl Bystrons

Die frühere SPD-Gesundheitsministerin und heutige Kulturpolitikerin Ulla Schmidt erklärte, sie sei "schon erschüttert", dass man es zulasse, den Vorsitz dieses Ausschusses der AfD zu überlassen. Aus der SPD-Fraktionsführung hatte es damals jedoch geheißen, man habe ja bereits den Vorsitz im Kulturausschuss des Bundestags.

Nachdem Bystron nun am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung als Vorsitzender durchgefallen ist, wird der Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik bis auf weiteres vom Vize-Vorsitzenden Thomas Erndl (CSU) geleitet - der Ausschuss ist damit arbeitsfähig.

Ex-SPD-Ministerin Schmidt, Mitglied im Gremium, sagte nach dem Wahlgang zum SPIEGEL: "Der Ausschuss ist unsere Visitenkarte in der Welt, er steht für ein weltoffenes Deutschland, das sich dem interkulturellen und interreligiösen Dialog verpflichtet fühlt - und nicht der Ausgrenzung."

Bystron selbst nannte das Abstimmungsverhalten "ein wunderbares Geschenk" für die AfD als Oppositionskraft, die "Verfahrenstricks der Altparteien" würden die Bürger nicht verstehen. Zugleich kündigte er eine erneute Kandidatur für den Vorsitz an. "Wir werden jetzt unsere Oppositionsrolle noch härter spielen und alles in diesem Ausschuss ans Tageslicht zerren können", so Bystron.

Bystron war zuletzt bei der Wahl der Kanzlerin aufgefallen, weil er einen ausgefüllten Wahlzettel abfotografiert und per Twitter veröffentlicht hatte - wofür ihn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit einem Ordnungsgeld von 1000 Euro belegte.

Seit September 2017, also seit seinem Einzug in den Bundestag, wurde Bystron nicht mehr vom bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Der Grund: Für die Beobachtung von Abgeordneten gelten deutlich höhere Hürden. 2013 wurden in einer Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts Voraussetzungen und Grenzen konkretisiert - wenn ein Abgeordneter sein Mandat "zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft", rechtfertige das die Maßnahme. Nach der "Prüfung der Verhältnismäßigkeit" sei Bystron nicht mehr im Visier der Behörde, so damals die bayerische Behörde.