Bundestag Diese Abgeordneten werden wichtig

Einer wie Stefan Liebich, 44, hätte es wohl in jeder anderen Bundestagsfraktion schon weiter gebracht: Er ist klug, smart und kann gut reden. Weil Liebich allerdings zu den absoluten Pragmatikern seiner Partei gehört und sein Fachgebiet die Außenpolitik ist, kam er bisher in seiner ideologisch dominierten Fraktion bislang nicht über das Amt eines Obmanns im Auswärtigen Ausschuss hinaus. Doch das dürfte sich nun ändern: Liebich hat in seinem Wahlkreis Berlin-Pankow ein so sensationelles Ergebnis insbesondere im so genannten bürgerlichen Milieu erzielt, dass man an ihm nicht mehr vorbeikommt. Zumindest als Sprecher für Außenpolitik darf er sich als realistischer Kandidat sehen.