Ministerwechsel Gabriel muss nicht vereidigt werden

Am Donnerstagvormittag saßen Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel auf der Regierungsbank nebeneinander. Der Noch-Außenminister und Noch-Wirtschaftsminister. Es sind ihre letzten Stunden in den Ämtern, Gabriel hielt seine letzte Rede zum Thema "Inklusives Wachstum", Steinmeier fliegt am Donnerstag zu einer Diskussionsrunde zum Thema Europa nach Paris und trifft dort seinen Kollegen Jean-Marc Ayrault.

Am Freitagvormittag ab 10.45 Uhr bricht dann eine neue Zeit für beide an. Steinmeier erhält aus den Händen von Noch-Bundespräsident Joachim Gauck seine Entlassungsurkunde als Außenminister. Bald wird der SPD-Politiker selbst ins Schloss Bellevue einziehen, am 12. Februar soll ihn die Bundesversammlung zum neuen Staatsoberhaupt wählen. Gabriel wiederum wird von Gauck am Freitag zwei Urkunden erhalten: eine für seine Entlassung als Wirtschaftsminister, eine zu seiner Ernennung als Außenminister.

Damit ist er dann Deutschlands neuer Chefdiplomat. Denn eine Vereidigung im Bundestag wird Gabriel nicht mehr durchlaufen müssen. "Der Eid entfällt im Falle von Herrn Gabriel", bestätigte eine Sprecherin des Bundestags am Donnerstag gegenüber SPIEGEL ONLINE. Er habe schließlich bereits zu Beginn der Legislaturperiode für die Dauer der gesamten Legislaturperiode seinen Eid als Bundesminister im Parlament abgelegt, hieß es weiter.

Allerdings ist das Parlament in einem anderen Fall gefragt. "Es wird am Freitag gegen 11.35 Uhr im Plenum des Bundestags die Vereidigung von Frau Brigitte Zypries erfolgen", erklärte die Sprecherin des Bundestags. Nach dem jetzigen Verlaufsplan der Tagesordnung würde Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) die Vereidigung der künftigen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries vornehmen.

Die SPD-Politikerin, die bereits von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin in der rot-grünen und anschließenden Großen Koalition war, ist derzeit noch Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Zypries erhält vor ihrer Vereidigung im Bundestag am Freitagmorgen im Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck ihre Ernennungsurkunde.

Die raschen Ministerwechsel waren notwendig geworden, nachdem Gabriel diese Woche auf die SPD-Kanzlerkandidatur verzichtet und stattdessen Martin Schulz vorgeschlagen hatte. Schulz, der auch den SPD-Vorsitz übernehmen soll, gehört nicht dem Bundestag an und war bis vor Kurzem noch Präsident des Europaparlaments in Brüssel.

Die zügigen Ministerwechsel noch diese Woche machen Sinn, weil die nächste reguläre Sitzungswoche des Bundestags am 13. Februar beginnt. Andernfalls hätte es für eine Vereidigung zu einer Sondersitzung in der ersten Februarwoche kommen müssen. Ursprünglich war unter politischen Beobachtern in Berlin, aber auch in weiten Teilen der SPD damit gerechnet worden, dass Gabriel Kanzlerkandidat werden würde und Schulz das Außenamt übernimmt.

Bei CDU und CSU glaubt man auch, dass Schulz wegen seiner EU-Karriere eine leichte Zielscheibe sein wird, um ihn als europäischen Schuldenmacher und Europa-Hansel zu verunglimpfen. Das allerdings dürfte schwierig werden, wo Schulz in den vergangenen Jahren Seite an Seite mit dem konservativen Kommissionschef Jean-Claude Juncker agiert hat. Schulz wird wiederum als Kanzlerkandidat ohne Regierungsamt viel ungenierter den Koalitionspartner attackieren können. Zudem hofft die SPD, dass Schulz den Reiz des Neuen verkörpern kann, obwohl er natürlich seit Jahren zum Polit-Establishment gehört.

Was Schulz den Angriffen entgegenhalten wird, auf welche Themen er genau setzt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Vielleicht weiß man nach seinem ersten großen Auftritt am Sonntag als designierter Kanzlerkandidat im Willy-Brandt-Haus mehr. Aber eines deutet sich schon jetzt an: Es dürfte bei Schulz viel um die elf Jahre als Bürgermeister seiner Heimatstadt mit ihren 40.000 Einwohnern gehen. "Da lernt man die täglichen Sorgen der Menschen kennen", sagte er am Mittwoch nach seinem Fraktionstermin.

Von Würselen wird die Republik noch einiges erfahren in den kommenden Monaten.