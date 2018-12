Spionage FDP-Politiker macht Cyber-Attacke auf seinen Mail-Account öffentlich

Die Reise mit der Abgeordneten-Mannschaft sollte ein Zeichen der Verständigung sein. Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland flogen 15 Mitglieder des FC Bundestag im Juni nach Moskau.

Die Gegner der überparteilichen Hobbykicker aus dem Deutschen Bundestag waren Abgeordnete des russischen Parlaments, der Duma. "Das ist eine außergewöhnliche Reise", erklärte damals stolz Mitspieler und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD), "normalerweise machen wir nur Heimspiele hier in Berlin."

Sportlich lief es für die Vertretung des deutschen Parlaments nicht rund: Sie verlor gegen die Gastgeber mit 3:5. Da half am Ende auch nicht, dass Oppermann einen Elfmeter verwandelte.

DPA Oliver Luksic

Ein halbes Jahr später hat diese Reise ein Nachspiel. Zumindest für den FDP-Abgeordneten und saarländischen FDP-Chef Oliver Luksic, der damals den Elfmeter herausgeholt hatte.

Am 16. November erschienen in seinem Saarbrücker Abgeordnetenbüro ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und ein Mitarbeiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Der zuvor angekündigte Besuch barg für den Liberalen eine Überraschung, wie er gegenüber dem SPIEGEL bestätigte: "Sie teilten mir in Anwesenheit eines Büromitarbeiters mit", dass es einen Cyberangriff auf seinen privaten E-Mail-Account gegeben habe - "einen Angriff aus Russland".

Tatsächlich ist Luksic einer der Abgeordneten, deren E-Mail-Konten von der Hacker-Kampagne "Snake" attackiert worden sind, wie der SPIEGEL aus Sicherheitskreisen erfuhr. Wurde Luksics Handy dafür während der Partie des FC Bundestag manipuliert, wie er selbst vermutet? Oder ist er schlicht Opfer einer Phishing-Attacke geworden - und hat selbst auf einen infizierten Link geklickt?

Manipulationen in der Fußballkabine?

Luksic hatte sein Telefon - sein einziges, wie er betont - wie andere deutsche Abgeordnete auch damals in der Kabine in Moskau eingeschlossen. "Mit dem Handy am Leib konnte ich ja schlecht Fußball spielen", erzählt er. Wie sein E-Mail-Account letztlich gehackt wurde, ist aber vollkommen offen.

Doch warum wurde ausgerechnet er ein Opfer eines russischen Cyberangriffs? Da gibt es nur Spekulationen. "Ich hatte zuvor mit der FDP-Fraktionsführung darüber gesprochen, ob es sinnvoll sei, eine solche Reise nach Moskau zu unternehmen. Meine kritische Haltung zu Russland ist ja bekannt", sagt der FDP-Politiker.

Bislang ist nichts weiter bekannt, außer die Tatsache, dass Luksics E-Mail-Account attackiert wurde. Wie, weiß man nicht. Auch offizielle Behörden haben keine Erkenntnisse darüber. Der Politiker aber hat eine Vermutung. "Denkbar ist, dass sich jemand an meinem Handy zu schaffen gemacht hat, während es in der abgeschlossenen Kabine war", erzählt er dem SPIEGEL. Luksic ließ das Gerät mittlerweile von der IT-Sicherheit des Bundestags checken - offenbar ohne Ergebnis.

Studio Kohlmeier FC Bundestag, Anfang 2018

Mit dem Betroffenen, so hieß es aus Sicherheitskreisen, sei nach der detektierten "Snake"-Attacke ein sogenanntes Sensibilisierungsgespräch geführt worden, dabei habe er von seiner Reise nach Moskau und seinem sorglosen Umgang mit seinem Mobiltelefon berichtet. Bislang unklar ist für die Behörden allerdings, ob eine Spähsoftware auf das Gerät von Luksic aufgebracht werden konnte.

Warnungen vor Reisen in bestimmte Staaten

Der Fall Luksic zeigt jedoch, wie gefährdet der Datenverkehr von Parlamentariern ist. Der Verfassungsschutz weist Abgeordnete immer wieder darauf hin, vor Reisen in bestimmte Länder wie Russland oder China ihre Telefone durch Wegwerfgeräte zu ersetzen.

Außerdem schärft die Behörde den Parlamentariern ein, dass Schließfächer in Hotels keine Gewähr für die Sicherheit ihrer Informationen bieten. Ausländische Geheimdienste können sich häufig auch vermeintlich weggeschlossener Geräte vorübergehend bemächtigen und Spionage-Software aufspielen.

Der Kapitän des FC Bundestag, der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir, ersetzte daher vor dem Flug nach Moskau sein iPhone gegen ein neues Blackberry, das er sich samt SIM-Karte eigens für die Reise angeschafft hatte. "Einige Mitspieler haben mich dafür belächelt", sagt Özdemir, "aber ich wollte sicher gehen, dass man mir nichts unterjubelt. Als Kapitän habe ich in dieser Hinsicht auch eine gewisse Vorbildfunktion."

Er habe vor der Reise einigen Mitspielern das Procedere erläutert. "Eine Dienstanweisung für die Kollegen gab es nicht. Jeder Abgeordnete ist erfahren genug, um die Risiken selbst einschätzen zu können", so Özdemir. Natürlich sei ein solcher Austausch aufwendig, es entstünden Kosten, aber leider sei er alternativlos.

BND-Präsident Kahl unterrichtete Oppermann

CLEMENS BILAN/ EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Thomas Oppermann

Die Spionage-Story mag sich skurril anhören, die Behörden nehmen sie dennoch ernst. Vergangene Woche unterrichteten die Geheimdienste das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags über den möglichen Hacker-Angriff auf den Abgeordneten der FDP. Dabei blieb zunächst offen, ob er der einzige ausgespähte Politiker der Fußballmannschaft ist.

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, empfahl noch vor der Sitzung des Kontrollgremiums Bundestagsvizepräsident Oppermann, sein Mobiltelefon von den Behörden prüfen zu lassen. Oppermann will das demnächst tun. "Sollte sich herausstellen, dass wir gezielt von staatlicher Seite gehackt worden sind, dann widerspräche das nicht nur meinem Verständnis von Gastfreundschaft", sagt er. In diesem Fall müsste die Fußballdiplomatie zwischen Bundestag und Duma auf Eis gelegt werden.

Noch ist diese Frage aber nicht geklärt. Genauso gut möglich ist es, dass der FDP-Politiker Luksic sorglos im Netz surfte oder verdächtige E-Mails geöffnet hat. Eigentlich sei ja ein Rückspiel in Berlin geplant, so Luksic. Ein bisschen unwohl ist dem Liberalen nach seiner Hacking-Erfahrung nun schon: "Ich kann nur hoffen, dass keine Fake-News Kampagnen kommen."