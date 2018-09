Bundestag Warum ist ein Fraktionschef so wichtig?

Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt abgewählt. Nun tritt Ralph Brinkhaus an seine Stelle. Damit wird Brinkhaus in Zukunft die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag vertreten. Doch was sind die Aufgaben von Fraktionschefs?

Sie organisieren Mehrheiten für die Regierungspläne der Kanzlerin und Kanzler.

Sie sind Wortführer, wenn es darum geht, die Position ihrer Fraktion bei öffentlichen Debatten und internen Diskussionen zu vertreten.

Sie bereiten Sitzungen vor, sorgen für den Zusammenhalt der Fraktion und informieren die Mitglieder.

Sie haben eine beratende Stimme in allen Ausschüssen des Bundestages.

Fraktionsvorsitzende präsentieren ihre Fraktion in der Öffentlichkeit und sprechen für sie vor Kameras.

Kauder hat in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender immer wieder schwierige Lagen bewältigen und auch Mehrheiten für Bundeskanzlerin Angela Merkel organisieren müssen - auch , als Teile der Fraktion den Plänen der Kanzlerin kritisch gegenüber standen. Kauder wandte alle möglichen Tricks an, um eine einheitliche Linie herzustellen - bis hin zu Drohungen. Als Fraktionsvorsitzender galt Kauder als Merkels Schild und Schwert. Merkel selbst war vor ihrer Zeit als Kanzlerin ebenfalls Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagstagsfraktion - von 2002 bis 2005.

Die Aufgaben der Vorsitzenden der Regierungsfraktion unterscheiden sich jedoch deutlich von denen der Opposition. Diese sind neben ihrer Position als Fraktionsvorsitzende auch gleichzeitig die Oppositionsführer - und damit Gegenspieler der Kanzlerin oder des Kanzlers.

Jede Fraktion hat mindestens einen Vorsitzenden. Die Linke, die Grünen und die AfD haben sogar zwei gleichberechtigte an ihrer Spitze. Bei den Linken haben Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch den Fraktionsvorsitz. Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter vertreten die Grünen. Die Fraktionschefs der AfD sind Alice Weidel und Alexander Gauland. Bei der SPD hat Andrea Nahles den Vorsitz, bei der FDP Christian Lindner.

Die beiden Parteien CDU und CSU bilden im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft.