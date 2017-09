Liveblog zur Bundestagswahl AfD geht konsterniert in erste Fraktionssitzung

AfD-Co-Chef Jörg Meuthen hat vor der ersten Fraktionssitzung der neuen Bundestagsfraktion seiner Partei (geplant für heute, 11 Uhr) seine Kollegin Frauke Petry zum Austritt bei den Rechtspopulisten aufgefordert.

“Ich würde Frau Petry empfehlen - nach dem, was sie heute getan hat - die Konsequenz zu ziehen und die Partei zu verlassen und ihr Parteiamt niederzulegen“, sagte Meuthen der FAZ. Damit könne Petry „ein mögliches Parteiausschlussverfahren verkürzen, wie es manche in der Partei nun fordern“.

Vermutet wird, das Petry eine eigene Fraktion im Bundestag gründen will. Am Montag hatte Petry in der Bundespressekonferenz erklärt, sie werde der AfD-Fraktion nicht angehören und hatte dann ihre perplexen Parteikollegen Gauland, Spitzenkandidatin Weidel und Co-Chef Meuthen in dem Saal sitzen lassen.