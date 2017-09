Bundestagswahl 2017 Merkel lehnt zweites TV-Duell ab

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden - und berichten in sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

Kanzlerin Angela Merkel hat ein weiteres TV-Duell mit ihrem Herausforderer Martin Schulz abgelehnt. "Zu diesem Thema ist alles gesagt", teilte die CDU-Zentrale mit. Merkel habe gerne an einem Fernsehduell teilgenommen, heißt es weiter. "Dieses Format hat sich bewährt. Und dabei belässt sie es."

Der SPD-Kanzlerkandidat hatte die Kanzlerin in einem Brief zu einem zweiten Duell vor laufenden Kameras aufgefordert. In dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt, heißt es, dass die Bürgerinnen und Bürger "eine umfassende Debatte um die zentralen Zukunftsfragen unseres Landes verdienen". Für ein weiteres Duell sei Schulz deshalb "jederzeit bereit".

Brief von Martin Schulz an die Kanzlerin:

Das bislang einzige TV-Duell der beiden Politiker hatte am 3. September stattgefunden. Anschließend gab es Kritik, dass viele relevante Themen nicht angesprochen worden seien. Das hatte auch Merkel bedauert, deshalb wendet sich Schulz in dem Brief auch direkt an die Kanzlerin. "Ich stimme mit Ihnen absolut überein, dass wichtige Kernfragen unseres Landes nicht zur Sprache kamen", heißt es. Als Beispiele nennt Schulz Digitalisierung, Zukunft der Arbeit, Rente und Bildung.

Bereits im Vorfeld der Sendung war Merkel wegen einiger Forderungen zum Ablauf des Duells in die Kritik geraten. So hatte sie auf die Beibehaltung des Formats gepocht und mehr Freiheiten für die Moderatoren und Publikum im Studio abgelehnt. "Es gibt eine seit 2009 und 2013 bewährte Form der Sendung, die auch dieses Mal wieder angewendet wird", sagte Merkel dem SPIEGEL.

