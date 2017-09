Erste Hochrechnung Union und SPD schwach wie nie, AfD auf Platz drei

Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel hat ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge die Bundestagswahl trotz dramatischer Verluste gewonnen. Sie kommt auf 32,7 bis 33,3 Prozent, während die rechtspopulistische AfD mit 13,2 bis 13,4 Prozent als drittstärkste Kraft erstmals in den Bundestag einzieht, wie aus den Hochrechnungen der Institute Infratest dimap in der ARD und der Forschungsgruppe Wahlen im ZDF hervorgeht. Die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz steuert demnach mit 20,2 bis 20,8 Prozent auf das schlechteste Ergebnis seit 1949 zu.

Der FDP gelingt mit 10,1 bis 10,5 Prozent der Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke landet bei 8,9 Prozent, die Grünen erreichen 9,2 bis 9,4 Prozent.

Die Union würde laut ZDF demnach 220 Sitze im neuen Bundestag bekommen. Die SPD erhält 137 Mandate. Die AfD liegt bei 87 Mandaten, die FDP bei 67. Die Linke würde 59 Sitze bekommen, die Grünen 61. Rechnerisch möglich wären eine erneute große Koalition oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen, da keine der etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD eingehen will.

Nach der Wahlniederlage wird die SPD jedoch nach den Worten von Parteivizechefin Manuela Schwesig in die Opposition gehen. "Für uns endet heute die große Koalition", sagte die SPD-Politikerin. Das sei ein schlimmes Ergebnis für ihre Partei. Auch Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann sagte, die SPD werde in die Opposition gehen. Er kenne niemanden in der Partei, der nach dem Ergebnis die große Koalition fortsetzen wolle, sagte Oppermann. Trotz des Absturzes solle Martin Schulz aber Parteichef bleiben. Schulz selbst sprach von einem "bitteren Tag" für die Sozialdemokraten in Deutschland.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki kritisierte die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen. Seine Partei stehe deshalb aber nicht automatisch für eine Koalition zur Verfügung. Es sei keine Selbstverständlichkeit zu glauben, dass die FDP den "Ausputzer mache", sagt Kubicki in der ARD.

Bundestagswahl 2017 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 18.12 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent Union 32,7 -8,8 SPD 20,2 -5,5 Die Linke 8,9 +0,3 Grüne 9,4 +1 AfD 13,4 +8,7 FDP 10,5 +5,7 Sonstige 4,9 +0,8 Sitzverteilung Insgesamt: 631 Mehrheit: 316 Sitze 217 70 62 59 134 89 Union (217) FDP (70) Grüne (62) Die Linke (59) SPD (134) AfD (89) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 18.14 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent Union 33,3 -8,2 SPD 20,8 -4,9 Die Linke 8,9 +0,3 Grüne 9,2 +0,8 AfD 13,2 +8,5 FDP 10,1 +5,3 Sonstige 4,5 +0,4 Sitzverteilung Insgesamt: 631 Mehrheit: 316 Sitze 220 67 61 59 137 87 Union (220) FDP (67) Grüne (61) Die Linke (59) SPD (137) AfD (87) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Die CSU hat nach einer Prognose des Bayerischen Fernsehens ein Debakel erlebt: Die Christsozialen von Parteichef Horst Seehofer stürzten demnach auf 38,5 Prozent ab - nach 49,3 Prozent vor vier Jahren. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949.

Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Union 41,5 Prozent bekommen, die SPD 25,7 Prozent, die Linke kam auf 8,6, die Grünen erreichten 8,4 Prozent. FDP (4,8) und AfD (4,7) scheiterten jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde.

CDU und CSU haben nach Ansicht von Fraktionschef Volker Kauder ihre Wahlziele erreicht. Sie bleibe stärkste Partei und stärkste Fraktion, sagt Kauder in der ARD. Die Union habe einen Regierungsauftrag erhalten. Angela Merkel bleibe Kanzlerin.

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry reagierte mit einem Zitat des indischen Widerstandskämpfers Mahatma Gandhi auf das Abschneiden ihrer Partei. "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du", twitterte sie.

Die künftige Bundesregierung müsse sich "warm anziehen", sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland. "Wir werden sie jagen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen", sagt er vor Anhängern.

Die Linke hätte sich nach Ansicht von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht im Wahlkampf mehr der Flüchtlingsthematik widmen müssen. Man habe "dort auch vielleicht bestimmte Probleme ausgeklammert, in der Sorge, dass man damit Ressentiments schürt", sagte Wagenknecht. "Aber am Ende hat man dann der AfD überlassen, bestimmte Dinge anzusprechen, von denen die Menschen einfach erleben, dass sie so sind." Die Linke sei aber mit dem Ergebnis zufrieden.