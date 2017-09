Wahl 2017 Darum ging es im Fünfkampf der kleinen Parteien

Die Spitzenkandidaten von CSU, Linke, Grüne, FDP und AfD haben sich im TV-Fünfkampf der kleinen Parteien vor allem beim Thema Flüchtlinge eine kontroverse Diskussion geliefert. Nachdem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Sonntag 97 Minuten miteinander messen durften, waren am Montag die kleineren Parteien an der Reihe.

Zwei Moderatoren - Sonia Mikich vom WDR und Christian Nitsche vom BR - trafen in dem 75-Minuten-Format auf die fünf Spitzenkandidaten der Parteien: Joachim Herrmann (CSU), Christian Lindner (FDP), Sahra Wagenknecht (Die Linke) Cem Özdemir (Grüne) und Alice Weidel (AfD).

Wer sagte was? Wer ging wen an? Welche Themen wurden besonders hitzig diskutiert? Der Überblick.

Flüchtlinge: AfD für Obergrenze, CSU gegen Familiennachzug

"Wer kein Aufenthaltsrecht hat, der muss so schnell wie möglich zurück", forderte FDP-Chef Lindner. Um dies durchzusetzen, müssten Maghreb-Länder wie Marokko zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden.

AfD-Spitzenkandidatin Weidel forderte für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus eine Obergrenze. "Beim subsidiären Schutz, da müssen wir über eine Obergrenze nachdenken, die vielleicht bei einer Größenordnung von 10.000 anzudenken wäre", sagte Weidel.

Betroffen wären davon Flüchtlinge, die kein Asyl erhalten und keinen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben, aber dennoch nicht heimgeschickt werden, weil ihnen dort zum Beispiel Folter oder die Todesstrafe drohen. Subsidiärer Schutz wird nach dem Asylgesetz jenen gewährt, denen in ihrer Heimat "ernsthafter Schaden" durch Folter, Todesstrafe oder Kriegshandlungen droht. Ihre Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst nur für ein Jahr. Außerdem dürfen - anders als bei anderen Flüchtlingen - ihre Familienmitglieder zwei Jahre lang nicht nach Deutschland nachziehen.

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) sagte, dass seine Partei es nicht für sinnvoll halte, Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz wieder den derzeit vorübergehend ausgesetzten Familiennachzug zu gestatten.

Dagegen kritisierte Grünen-Spitzenkandidat Özdemir, dass Deutschland die "falschen Leute" abschiebe. So sei in Bayern "ein Afghane mit optimalen Integrationsprognosen aus seiner Berufsschule herausgerissen" worden, während beispielsweise der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri im Land blieb.

CSU will nicht an Rente mit 67 rütteln

Die CSU will in der kommenden Legislaturperiode eine Veränderung des Renteneintrittsalters mit 67 Jahren verhindern. "Wir sehen überhaupt keinen Anlass, jetzt schon wieder über Veränderungen zu reden", sagte ihr Spitzenkandidat Hermann.

Es werde definitiv keine Änderung an der Rente mit 67 geben. Derzeit wird stufenweise das gesetzliche Renteneintrittsalter von 65 Jahren auf 67 Jahre angehoben.

FDP-Chef Lindner sprach sich für flexible Ruhestandsregelungen aus. Grünen-Spitzenkandidat Özdemir kritisierte, dass Geringverdiener wie Pfleger im Alter auf staatliche Hilfen angewiesen seien. Hier müssten bessere Löhne bezahlt werden, damit diese Menschen auch größere Rentenansprüche erreichen könnten.

Grüne gegen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Kurz vor dem Fünfkampf hatten unter dem Titel "Schlagabtausch" im ZDF bereits Vertreter der drei kleineren, bereits im Bundestag vertretenen Parteien miteinander diskutiert: Dietmar Bartsch (Linke), Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Alexander Dobrindt (CSU). ZDF-Politikchef Matthias Fornoff moderierte die Diskussion.

Göring-Eckardt kritisierte dabei die Ankündigungen von Schulz und Merkel, die Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt zu beenden. Die Gespräche seien zwar wegen der Entwicklung in der Türkei zu Recht auf Eis gelegt, sagte die Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Montagabend in der ZDF-Sendung "Schlagabtausch". Sie warnte aber davor, sie endgültig zu beenden.

Es gebe viele oppositionelle Türken, die teils ihr Leben für eine demokratische Entwicklung ihres Landes einsetzen - die dürfe man nicht vor den Kopf stoßen. "Den demokratischen Kräften in der Türkei schließen wir nicht die Tür. Herrn Erdogan, ja. Aber den demokratischen Kräften ganz bestimmt nicht", sagte Göring-Eckardt.

Sie kritisierte aber wie Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, dass die Bundesregierung andere möglich Maßnahmen gegen die Türkei nicht umsetze. Es würden weiter Waffen an Ankara exportiert und Hermes-Bürgschaften für Geschäfte mit der Türkei gewährt. "Sie reden viel, aber machen nichts, und damit stärken sie definitiv Herrn Erdogan", sagte Bartsch an die Adresse von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der in der Sendung die CSU vertrat. Anders als die Grünen ist die Linke aber für einen Abbruch der Verhandlungen.

Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch verwarf das Wahlversprechen von Union und SPD, 15.000 neue Polizeistellen in Bund und Ländern zu schaffen, als "unseriös". Wer sich auskenne, wisse, dass nur gut 1000 Polizisten im Jahr ausgebildet werden könnten, sagte der Fraktionschef der Linken im Bundestag.