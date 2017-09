Grüne nach der Wahl Plötzlich in der Pflicht

Es ist nervenaufreibend, wenn man einen Anruf erwartet, der einem die Zukunft vergolden oder vermasseln kann. Auf so einen Anruf, den der Kanzlerin, warten die Grünen. "Wir harren jetzt der Dinge, dass da eine Einladung kommt", sagt Cem Özdemir.

Noch kam der Anruf nicht, aber Angela Merkel hat bereits verraten: Ja, sie ist für Gespräche über eine Jamaika-Koalition offen. Noch im Wahlkampf hieß es, die Grünen seien nicht "der heiße Scheiß" der Republik. Das hat sich schlagartig geändert: Plötzlich sind sie ein Machtfaktor, die Kanzlerin kommt nicht um die Grünen herum.

Trotzdem weiß die Partei, dass sie schnell wieder abgemeldet sein kann. Davor hat sie Angst, es kann noch so viel passieren. Die CSU könnte bocken, die SPD doch noch als Last-Minute-Bündnispartner einspringen. Merkel könnte zu schwach sein, um die Klammer für ein Vier-Parteien-Gebilde zu bilden. Union und FDP könnten für die Grünen unmögliche Bedingungen stellen, und umgekehrt.

Erleichterung und Angst

Dazu kommt, dass es derzeit absolut unklar ist, ob und wann es zu Jamaika-Vorgesprächen kommt. Im Moment lähmt der wieder aufflammende Streit zwischen CDU und CSU den Prozess. Die Grünen sind abhängig davon, ob sich die Union nach ihrem Schockergebnis zusammenrauft. Aber auch der eigene Wahlausgang versetzt die Partei in eine seltsame Stimmung.

Einerseits ist sie erleichtert, ihr Ergebnis (8,9 Prozent) war besser als erwartet. "Keine Prognose hat gestimmt", sagt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und kann exakt beziffern, wie viele Menschen noch in der Nacht in die Partei eingetreten seien: 268. "Wir haben gespürt, dass der Zuspruch höher ist als in den Umfragen", meint Özdemir.

Bundestagswahl 2017 Vorläufiges Endergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent Union 32,9 -8,6 SPD 20,5 -5,2 Die Linke 9,2 +0,6 Grüne 8,9 +0,5 AfD 12,6 +7,9 FDP 10,7 +5,9 Sonstige 5 +0,9 Sitzverteilung Insgesamt: 709 Mehrheit: 355 Sitze 246 80 67 69 153 94 Union (246) FDP (80) Grüne (67) Die Linke (69) SPD (153) AfD (94) Quelle: Bundeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Allerdings haben sich die Maßstäbe verschoben, vor kurzem hätte so ein Ergebnis als Desaster gegolten. "Wir dürfen nicht bei neun Prozent verrecken", sagte Landesminister Robert Habeck noch im Januar. Doch ihrem Ziel, zweistellige Werte und einen Platz vor der AfD, kamen die Grünen nie nahe. Also konzentriert man sich jetzt auf die guten Nachrichten: 463.000 Stimmen mehr als 2013. Diese Zahl wirkt wie ein Wundpflaster für die Partei. Rücktritte, wie nach der letzten Wahl, soll es nicht geben. Aber die Chance zur Macht will man auf keinen Fall platzen lassen.

So bereiten sich die Grünen auf die Option Jamaika vor:

CSU-Chef Horst Seehofer besteht auf einer Obergrenze für Flüchtlinge, will den Familiennachzug begrenzen - die Grünen drängen hingegen auf eine "humanitäre Flüchtlingspolitik". Göring-Eckardt erwartet "harte, sehr harte" Gespräche. Allerdings sieht sie Brücken in der Agrarpolitik, beim Umweltschutz. Mit Blick auf "die Alpen und andere Naturschönheiten" sagt sie in Richtung Seehofer, mit reichlich Pathos: "Es geht auch um die Bewahrung der Schöpfung."

Gegen die FDP wird am Tag nach der Wahl zwar noch etwas gestänkert. "Die FDP behauptet von sich, sie sei eine moderne, innovative Partei. Dabei will sie Energie aus dem letzten Jahrhundert." Aber die Grünen betonen auch: Es gibt Überschneidungen, etwa für ein gemeinsames Einwanderungsgesetz.

Bei vielen Grünen gibt es große Vorbehalte gegen Jamaika. "Ich habe Zweifel, dass das funktioniert", sagt der prominente Linksgrüne Jürgen Trittin dem SPIEGEL, das Bündnis sei nur unter Bedingungen denkbar: "Die FDP müsste sozialer, die CSU liberaler und die CDU ökologischer werden." Die Parteispitze weiß, dass sie jetzt keine Alleingänge wagen darf. Özdemir signalisiert, man wolle alle Flügel "in der Breite einbinden und mitnehmen".

Wie geschlossen die Partei wirklich ist, wird sich zeigen, wenn die Mitglieder über einen möglichen Jamaika-Koalitionsvertrag abstimmen. Deutlich früher akut würde die Personalfrage sein. Doch darüber will das Spitzenduo bislang kaum sprechen. "Wir wollen inhaltlich was reißen", weicht Özdemir aus.

Noch ist er Parteichef, er will diesen Job aber nicht weitermachen. Özdemir gilt schon lange als möglicher Außenminister , aber als kleinster Juniorpartner könnte das schwierig werden. Sollten nur zwei Ministerien an die Grünen gehen, könnte Özdemir kaum mit Göring-Eckardt ins Kabinett - der linke Parteiflügel würde einen Posten beanspruchen. In so einem Fall käme der Fraktionsvorsitz für ihn in Frage.

, aber als kleinster Juniorpartner könnte das schwierig werden. Sollten nur zwei Ministerien an die Grünen gehen, könnte Özdemir kaum mit Göring-Eckardt ins Kabinett - der linke Parteiflügel würde einen Posten beanspruchen. In so einem Fall käme der Fraktionsvorsitz für ihn in Frage. Dass es Göring-Eckardt ins Kabinett zieht, wird am Montag deutlich wie nie. "Dass ich im Regierungsfall in jedem Fall eine Rolle spielen will, liegt auf der Hand", sagt sie. Sie hat ein stark sozialpolitisches Profil, auch das Arbeitsministerium käme in Frage. Das Agrar- oder Verkehrsministerium könnte der linksgrüne Fraktionschef Anton Hofreiter besetzen. Bei drei Ministerien bräuchten die Grünen eine weitere Spitzenfrau.

Doch es wird schon schwer zu entscheiden, wer am möglichen Sondierungstisch sitzt. Als 2013 Schwarz-Grün ausgelotet wurde, durften acht Grüne mitverhandeln. Dieses Mal dürften die Gruppen kleiner sein, weil mehr Parteien mitmischen. Özdemir und Göring-Eckardt sind gesetzt, Winfried Kretschmann als einziger grüner Ministerpräsident und Parteichefin Simone Peter auch. Aber dann könnten noch Hofreiter, Trittin, Habeck, Claudia Roth Ansprüche anmelden.

Die Grünen diskutieren ihre eigene Zukunft derweil emotional. Die einzige Grünen-Direktkandidatin, die Berlinerin Canan Bayram, will Jamaika nicht zustimmen: Die Gefahr sei zu groß, "dass Leute ihre politische Heimat bei den Grünen verlieren". Und der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer erneuerte seine Kritik am Flüchtlingskurs seiner Partei: "Wir haben den Flüchtlingsoptimismus bis zum Wahltag aufrecht erhalten", schrieb er auf Facebook. "Zu viele Menschen empfinden das als weltfremd." Habeck versuchte sich auf seinem Blog als Vermittler: "Wir müssen Jamaika sondieren", schrieb der Schleswig-Holsteiner - auch wenn es die Grünen "an die Existenzfrage führen" könnte.