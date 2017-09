Bundestagswahl 2017 Die Parteien in Zahlen

Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)



Vorsitzender: Horst Seehofer (seit 2008)

Spitzenkandidat zur Bundestagswahl 2017: Joachim Herrmann

Ergebnis bei der Bundestagswahl 2013: 7,4 Prozent (entspricht 49,3 Prozent in Bayern/bundesweit gemeinsam mit der CDU 41,5 Prozent)

Gründungsdatum: 12. September 1945

Mitgliederzahl: 142.000 (Stand 2017)

Durchschnittsalter der Mitglieder: 59

Frauenanteil in der Mitgliedschaft: 20,5 Prozent



Regierungsbeteiligungen in den Ländern: 1

Zahl der Ministerpräsidenten: 1

Aktuelle Abgeordnetenzahlen

- Bundestag: 56 (in der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU 309)

- Landtag: 101

- Europaparlament: 5

Staatliche Mittel: 12.096.234,51 Euro (2016)

Spendenaufkommen (Großspenden über 50.000 Euro/Stand September 2017): Null Euro