+++ Newsblog zur Wahl  +++ Gregor Gysi verteidigt sein Direktmandat

CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann kommt nicht in den nächsten Bundestag. Der bayerische Innenminister stand zwar auf Platz eins der CSU-Liste, trat jedoch nicht als Direktkandidat an. Die Christsozialen holten in allen 46 Wahl kreisen in Bayern jeweils das Direktmandat. Nach Angaben des Bundes wahl leiters vom frühen Montagmorgen blieb es bei diesen 46 Mandaten. Die Liste zog also nicht mehr - und damit ging Herrmann leer aus. Er strebt in der neuen Bundesregierung das Amt des Bundesinnenministers an, das derzeit in der Hand von Thomas de Maizière (CDU) ist.