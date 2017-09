+++ Newsblog +++ "Gehen Sie zur Wahl!"

Die "Bild" gibt ihren Lesern übrigens eine "letzte Entscheidungshilfe" und fasst die Wahlprogramme der großen Parteien zusammen. In "unter 8 Minuten" kann man sich auf der Website der Zeitung darüber informieren, wie CDU/CSU, SPD, Die Linke, Grüne, FDP und AfD zu den Themen Zuwanderung/Flüchtlinge,

Innere Sicherheit/Polizei,

Rente,

Familien/Kindergeld,

Steuern/Finanzen,

Arbeit/Sozialpolitik,

Bildung/Schulen,

Pflege/Gesundheit,

Umwelt/Klima und

Europa stehen.

Eine der spannendsten Fragen des Wahlsonntags ist die Wahlbeteiligung.

Auch unser Kommentator Andreas Borcholte empfiehlt zur Wahl zu gehen.

(Foto: AFP) Zum Abschluss des Wahlkampfes der SPD gab es gestern Abend noch eine kleine Überraschung: Martin Schulz' Frau Inge kommt bei seinem Auftritt in Aachen auf die Bühne und umarmt ihn. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie in diesem Wahlkampf auf die Bühne kommt.



Der SPD-Spitzenkandidat versprach den Kampf gegen Altersarmut, gerechte Löhne, die Schaffung von einer Million betreuter Ganztagsplätze und die Einstellung von mehr Lehrern. "Wir werden einen Neustart in der Pflege machen", sagte er. Und: "Ich will nicht, dass die Zukunft von der Herkunft abhängt."



Einen Seitenhieb auf Kanzlerin Angela Merkel gab es auch: Schulz merkte süffisant an, er habe im Wahlkampf eigentlich immer zwei Reden halten müssen - neben seiner eigene Kandidatenrede noch eine zweite, um das Wahlprogramm der CDU vorzustellen. Letzteres sei der Kanzlerin geschuldet, sagt Schulz und nannte Merkel eine "Weltmeisterin des Ungefähren".

Frühaufsteher: In Berlin gibt ein Bürger seine Stimmen ab. (Foto: dpa)

Zurück zum Bundespräsidenten - sein Wahlaufruf in im Wortlaut:

"Wahlrecht ist Bürgerrecht. Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht.

Gehen Sie zur Wahl! Überlassen Sie Ihre Stimme nicht anderen. Denn: Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden: Darüber, wie es weitergeht bei Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Gesundheit, Pflege und Alterssicherung, in der Flüchtlingspolitik und bei der Integration, bei innerer und äußerer Sicherheit, bei Klima und Umwelt.

Vielleicht war nie so spürbar wie jetzt, dass es in Wahlen auch um die Zukunft der Demokratie und die Zukunft Europas geht.

Es geht bei dieser Wahl um viel. Wenn Sie wählen, geht es um das, was Ihnen wichtig ist. Wenn Sie nicht wählen, entscheiden andere.

Heute ist Bundestagswahl. Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt.

Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl. Stärken Sie unsere Demokratie!"

Überhaupt, heute ist der entscheidende Tag: Endlich können die Berliner in einem Volksentscheid über die Zukunft des Flughafens Tegel abstimmen.



Na gut, wenn sie schon mal im Wahllokal sind, können sie auch gleich an der Bundestagswahl teilnehmen - so, wie Millionen andere Deutsche.



Die Berliner stimmen nämlich heute über zweierlei ab: Über die Frage, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER wie bisher geplant geschlossen oder weiterbetrieben werden soll. Und natürlich über den deutschen Bundestag in der neuen Legislaturperiode.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, die Wahllokale haben geöffnet und wir begleiten Sie heute durch den Wahlsonntag.



Und da steigen wir mal ganz staatstragend ein - mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat die Deutschen dazu aufgerufen, heute wählen zu gehen: "Wahlrecht ist Bürgerrecht. Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht. Gehen Sie zur Wahl!", schreibt Steinmeier in der "Bild am Sonntag". "Wer nicht wählt, lässt nur andere über die Zukunft unseres Landes entscheiden: Darüber, wie es weitergeht bei Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Gesundheit, Pflege und Alterssicherung, in der Flüchtlingspolitik und bei der Integration, bei innerer und äußerer Sicherheit, bei Klima und Umwelt."