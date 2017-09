SPD-Kandidat per Stellenanzeige "Gut, dass ich nicht wusste, worauf ich mich einlasse"

Für die einen ist es ein gelungener PR-Coup, für die anderen ein Ausdruck der Verzweiflung. Per Stellenanzeige machte sich ein SPD-Kreisverband im vergangenen Jahr auf die Suche nach einem Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

118 Bewerbungen gingen ein, nach drei Auswahlrunden stand der Sieger im November fest: Die Mehrheit der Delegierten in der Bundestagswahlkreis-Konferenz entschied sich am Ende für den 32-jährigen Jan Pauls.

Seine Aufgabe ist alles andere als einfach: Noch nie konnte die SPD das Direktmandat in dem Wahlkreis gewinnen - es ging immer an die CDU. Sein Konkurrent Patrick Schnieder ist seit 2011 CDU-Generalsekretär in Rheinland-Pfalz. Pauls glaubt dennoch an einen Erfolg: "Die Chance ist da, und sie ist besser als in den vergangenen Jahren", sagt er.

Lesen Sie im Interview, wie er mit dem Stempel des Casting-Bewerbers umgeht und warum er den Bundestag vielleicht schon nach vier Jahren wieder verlassen würde.

SPIEGEL ONLINE: Werden Sie von anderen Politikern wegen ihres Titels als "SPD-Casting-Bewerber-Sieger" belächelt?

Pauls: Nein, eigentlich nicht. Anfänglich hat CDU-Kandidat Patrick Schnieder mich nicht ernst genommen. Das hat sicherlich etwas mit dem Casting zu tun, aber auch damit, dass die CDU hier so eine starke Stellung hatte. Die CDU konnte bisher bei jeder Wahl das Direktmandat gewinnen. Ich glaube, der Blick auf mich hat sich aber verändert.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Pauls: Die CDU hat erkannt, dass ich ein ernst zu nehmender Konkurrent bin. Mir fehlt eine lange Parteivorgeschichte, das ist aber eher ein Vorteil. Ich will das jetzt nicht mit Donald Trump vergleichen, aber man merkt, dass sich die Leute jemanden wünschen, der noch nicht so stark durch die Arbeit in der Partei "vorbelastet" ist. Da ist das Vertrauen größer. Das liegt aber auch daran, dass ich ein bodenständiger Mensch bin: Ich komme aus der Region, bin verheiratet, war lange bei der Bundeswehr und arbeite jetzt als Ingenieur. Ich glaube, das respektieren die Menschen in der Eifel.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie den Schritt in die Politik schon bereut?

Pauls: Es gab einen Punkt, an dem ich gedacht habe: Mann, so anstrengend und intensiv habe ich mir das nicht vorgestellt. Es ist gut, dass ich vorher nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Sonst würden das wahrscheinlich wenige machen. Anfänglich habe ich aber noch Vollzeit gearbeitet - inzwischen nur noch halbtags. Ich bereue den Schritt nicht.

SPIEGEL ONLINE: Wie beurteilen Sie Ihre Chancen, das Direktmandat zu holen?

Pauls: Die Chance ist da, und sie ist besser als in den vergangenen Jahren. Patrick Schneider ist auf Listenplatz eins, sein Einzug in den Bundestag ist doppelt abgesichert. Es könnte daher aber auch sein, dass die Wähler sagen: Okay, wir wollen noch einen anderen Politiker haben, der uns vertritt, und daher mir ihre Erststimme geben. Über die Landesliste wäre ein Einzug für mich schwer, da bin ich zu weit hinten platziert. Ich muss eigentlich über das Direktmandat einziehen.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich auf die Anzeige zu bewerben?

Pauls: Ich habe im August zufällig einen Zeitungsbericht gelesen. Und irgendwie hat das ganze gut zu meiner Lebenssituation gepasst: Kurz zuvor war ich SPD-Mitglied geworden, meine Zeit bei der Bundeswehr endete, und ich hatte einfach Lust, mich politisch zu engagieren.

SPIEGEL ONLINE: Wie lief der Bewerbungsprozess ab?

Pauls: Es war wie bei der Bewerbung auf den Posten einer Führungskraft: Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben. Das war der erste Schritt. 118 Bewerbungen gingen ein. Im zweiten Schritt kam es zu Auswahlgesprächen mit nur noch zehn Leuten - wir sind wohl die Politiker, die am stärksten auf dem Weg zu einem Mandat durchleuchtet wurden. Am Ende blieben drei Kandidaten übrig. Auf dem Delegierten-Parteitag stimmten dann 38 von 64 Personen für mich.

SPIEGEL ONLINE: Hätte es theoretisch auch eine andere Partei werden können?

Pauls: Im Grunde ja. Ich würde mich eher in die konservative Ecke der SPD einordnen, über die CDU habe ich zumindest einmal nachgedacht. Aber am Ende stimmen meine Werte eher mit denen der SPD überein: Die CDU ist zu stark auf Machterhalt ausgerichtet, bei der SPD kann ich mehr verändern.

SPIEGEL ONLINE: Was wollen Sie verändern?

Pauls: Es geht mehr um das Grundsätzliche - ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Mein CDU-Konkurrent und ich waren auf einer Podiumsveranstaltung, dabei ging es auch um die Maut. Ich bin gegen die Maut - der CDU-Politiker sagte, er sei es auch, habe aber am Ende aus Parteiräson dafür gestimmt. Das geht für mich gar nicht. Das führt die Politik ad absurdum. Ich habe das Gefühl: Viele Politiker sind nur hellwach, wenn die Kamera angeht. Ich bin hellwach, wenn es um Sachthemen geht. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, nur für eine Legislaturperiode anzutreten. Wer nur auf die nächste Wahl schaut, macht keine gute Politik.