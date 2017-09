Bundestagswahl 2017 Jeder zweite Wahlberechtigte ist älter als 52

Bei der Abstimmung über den Brexit in Großbritannien galten die Älteren bereits als wahlentscheidend - und auch in Deutschland gewinnt die Bevölkerungsgruppe an Einfluss: Bei der anstehenden Bundestagswahl sind die Wahlberechtigten so alt wie niemals zuvor.

Erstmals sei jeder zweite der rund 61,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland älter als 52 Jahre, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) mit. Zu Beginn der Neunzigerjahre war jeder zweite Wahlberechtigte nur älter als rund 46 Jahre.

"Sinkende Geburtenzahlen, steigende Lebenserwartung und die Alterung der stark besetzten Babyboom-Generation sind die wesentlichen Ursachen dieser Entwicklung", sagte BiB-Forscher Tim Aevermann. Nimmt man nur die Frauen, ist die Hälfte der Wahlbevölkerung sogar älter als 53 Jahre.

Besonders alt sind die Wähler geografisch betrachtet vor allem in Ostdeutschland. Da junge Menschen von dort wegziehen, ist dort laut BiB die Alterung in den vergangenen Jahren stärker vorangeschritten als im Westen. Das sogenannte Medianalter der Wahlbevölkerung lag im Osten bereits 2015 bei 53,6 im Vergleich zu 51,7 im Westen. Für 2017 gibt es noch keine aufgeschlüsselten Zahlen.

Beim Medianalter geht es nicht um das Durchschnittsalter. Es ist das Alter, das die Bevölkerung in gewisser Weise teilt - und deswegen ein wichtiger Wert zur Forschung über die Gesellschaft. 2017 erreicht es laut Berechnungen des BiB den Wert von 52,9 Jahren. Das heißt: Die eine Hälfte der Wahlberechtigten sind älter als 52,9 Jahre, die andere Hälfte jünger.