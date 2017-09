Bundestagswahl 2017 Jamaik-aaah

Die einzige Möglichkeit. Die letzte Option. Das klingt beklemmend. Denn nach diesem Wahlabend stehen die möglichen künftigen Bündnispartner Union, FDP und Grüne extrem unter Druck, allen voran Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD steht für eine Neuauflage der Großen Koalition erklärtermaßen nicht zur Verfügung, Merkel hat keinen Plan B. Die Lösung heißt Jamaika, sonst gibt es keine.

Sollte das Projekt jedoch scheitern, bevor es begonnen hat, sind Neuwahlen unausweichlich. Die will für den Moment keiner der Beteiligten riskieren - auch, weil eine Wahlwiederholung die AfD noch weiter stärken könnte. Also muss es jetzt irgendwie klappen mit Jamaika, diesem Experiment, das noch nie auf Bundesebene eingegangen wurde. Um jeden Preis.

Wirklich um jeden Preis? Oder könnte er für die Union und ihre potenziellen Juniorpartner am Ende zu hoch sein?

Am Wahlabend sackte die Gewissheit, dass alles auf Jamaika-Gespräche hinausläuft, binnen Sekunden. Die Grünen konnten ihr überraschend gutes Ergebnis kaum fassen. Als sich die SPD dann auf die Oppositionsrolle festlegte, war klar: Ohne die Grünen geht nichts, denn Schwarz-Gelb hätte auch keine Mehrheit. "Wir werden uns der Verantwortung nicht entziehen", sagte Spitzenkandidat Cem Özdemir. Er war sichtlich stolz, dass seine Partei, die sich im Wahlkampf nie aufzurappeln schien, plötzlich ein Machtfaktor ist.

Auch die FDP ist grundsätzlich bereit, in Gespräche zu gehen, reagierte aber etwas zurückhaltender. Parteichef Lindner sagte in der TV-Elefantenrunde, die FDP sei "nicht zum Regieren verdammt - aber bereit, Verantwortung zu übernehmen." Wenn die Vorstellungen der Liberalen nicht umgesetzt werden können, werde die Partei in die Opposition gehen.

"Ob wir Jamaika auf den Bund übertragen können, werden wir sehen", meinte Parteivize Wolfgang Kubicki, der in Schleswig-Holstein ein solches Bündnis mitverhandelt hat. So wich die FDP-Führung in den ersten Stunden der Frage aus, ob sie am Ende springen wird. Das kann den eigenen Wert nur steigern, kalkuliert man offenbar.

Die Verluste der Union sind historisch

Und Merkels Union? Ist in einer denkbar schlechten Ausgangsposition. Ihre Verluste sind enorm, historisch. Sie ist nach ihrem Schockergebnis angewiesen auf zwei Juniorpartner in spe, die in Kombination unberechenbar sein können. "FDP und Grüne können da sitzen und zur Union sagen: nun macht mal", drückte es ein Grüner aus. Wohlwissend, dass das in der Realität kaum funktionieren wird. Platzt diese eine, letzte Option, wird man eher den kleinen Parteien die Schuld dafür geben.

Und doch dominierte am Wahlabend das Bild von einer in die Ecke gedrängten Merkel. Der gescheiterte SPD-Herausforderer Martin Schulz sagte in der TV-Elefantenrunde an die Adresse von Grünen und FDP: "Sie werden sich keine Sorgen machen müssen, Sie kriegen alles durch." Die Kanzlerin lächelte etwas irritiert. Vielleicht fühlte sie sich an Gerhard Schröders Testosteron-Auftritt im Jahr 2005 erinnert.

Immerhin wird es für Merkel kaum schwer werden, Grüne und Liberale für Gespräche zu gewinnen. Die guten Ergebnisse "machen es denen leichter, Verantwortung zu übernehmen", sagte ein CDU-Spitzenmann. Die Liberalen sprachen am Sonntag dann auch nicht von roten Linien, sondern von zehn "Trendwenden", die sie in einer Regierung anstrebten. Auch den Grünen war wichtig, dass man in zehn Punkten "entscheidend vorankomme". Rhetorisch bereitet man die Jamaika-Regierung also schon vor - doch auf dem Weg dahin gibt es viele Hürden.

Darauf kommt es jetzt an:

Wie verhält sich die CSU? Der komplizierteste Partner in den Verhandlungen könnte die CSU werden. Die Christsozialen sind in Bayern dramatisch abgesackt - und im kommenden Jahr sind Landtagswahlen im Freistaat. CSU-Chef Horst Seehofer will jetzt die "rechte Flanke" schließen. Aber wie soll das gehen, wenn er gleichzeitig der FDP Zugeständnisse bei Bürgerrechten, den Grünen bei Integration oder Asylrecht machen muss? Seehofer wird kaum Kompromisse machen wollen. Ohne die funktioniert ein Vier-Parteien-Bündnis aber nicht.

Um nur ein paar inhaltliche Reibungspunkte zu nennen: Die FDP will Korrekturen in der Energiepolitik, auch in der Flüchtlingspolitik. Hier dürfte es vor allem mit den Grünen krachen. In der Europolitik dürfte die FDP Härte zeigen wollen, sie hat im Wahlkampf ein Budgetrecht in der Eurozone ausgeschlossen - das sorgte bei den Grünen für Grübeln. Und während die Ökopartei ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 fordert, lehnen die Liberalen Verbote von Dieselautos und Benzinern strikt ab.

Die Grünen werden außerdem verstärkt darauf achten, Sozialthemen in den Vordergrund zu stellen, die Mietpreisbremse etwa, die Bekämpfung von Kinderarmut. Bei Öko und Wirtschaft wird es heißen: Union und FDP gegen Grün. Bei Frauenquote und Genderthemen "wird uns die FDP schreddern wollen", sagte ein Grüner.

Ein paar Brücken gibt es allerdings auch: FDP und Grüne eint der Schutz der Bürgerrechte, Grüne und CSU könnten sich in der Agrarpolitik treffen. Möglicherweise können FDP und Grüne die Union von einem Einwanderungsgesetz überzeugen. Investitionen in Bildung und Digitalisierung wollen alle.

Zum Personal kann man bislang wenig sagen. Lindner, so hatte es vor der Wahl geheißen, wird im Falle einer Regierungsbeteiligung nicht Minister werden. Ob es dabei bleibt, ist eine offene Frage. Kubicki wird als möglicher Finanzminister, Özdemir als Außenminister gehandelt. An der Zahl der Posten dürfte es jedenfalls nicht scheitern: Zu Not könnte man noch ein zusätzliches Integrationsministerium und ein Digitalministerium schaffen.

Am Montag treffen sich die Parteigremien, es wird viele Statements geben, neue Zwischentöne, mehr Details. Nur eines steht fest: Kommt es zu Koalitionsverhandlungen der vier Parteien, wird es kompliziert.

Das ahnt auch die CDU-Chefin. Hat Deutschland zu Weihnachten eine stabile Regierung? Ach ja, zuversichtlich sei sie ja immer, sagt Merkel im Fernsehen. Und ansonsten gelte: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Alles wird gut, das war schon die Botschaft des Wahlkampfes.