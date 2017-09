Mögliches Jamaika-Bündnis Nur Mut

Es ist schon bemerkenswert: Da strahlt diese Große Koalition über Jahr und Tag große Langeweile aus und der Wahlkampf natürlich nur folgerichtig auch. GroKo? Nicht schon wieder! Und so ist dann ja auch gewählt worden.

Nach diesem Wahlsonntag bieten sich noch exakt zwei Koalitionsoptionen: Entweder das Neue, also Schwarz-Gelb-Grün, oder das Alte, nämlich wieder Große Koalition. Letztere aber hat der SPD-Chef fix ausgeschlossen - ihn drängt es in die Opposition.

Nun heißt es plötzlich: Oh weh, Jamaika. Kann das denn gut gehen? Ein im Bund noch nie erprobtes Bündnis aus CDU, Grünen, Liberalen - und auch noch mit der CSU? Das mag aber ein Durcheinander geben.

Ja klar, das wird ein Durcheinander geben.

Jamaika wird nicht einfach. Es wird knirschen und knistern. Und ist zudem ja auch niemandes Wunschbündnis: Nicht von FDP-Chef Christian Lindner, der so gern Oppositionsführer geworden wäre; nicht von Angela Merkel, die ihre Kanzlerschaft so heimelig mit den Sozialdemokraten hatte ausklingen lassen wollen. Am ehesten vielleicht noch von den Grünen, denn die wollen jetzt endlich mal wieder regieren, hätten das aber natürlich lieber als exklusive Partner der Union gemacht.

Hätte, wäre, wenn. Kurz gesagt: Jamaika ist kein Wunschbündnis, bei Jamaika ist der Streit vorprogrammiert, und Jamaika könnte die nächste Chaos-Koalition nach den turbulenten Erlebnissen in Schwarz-Gelb werden.

So, und nun zu dem, was wirklich zählt: Dieses Land braucht ein neues Regierungsbündnis sowie eine starke Opposition. Diese zwei Bedingungen sind bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen bei exakt einer Bündnisvariante erfüllt: Jamaika.

Die Große Koalition darf nicht fortgesetzt werden: Sie hat die zweite - einst große - deutsche Volkspartei ausgezehrt; sie hat die politischen Ränder ausfransen lassen; sie hat der Opposition das nötige Talent geraubt, echte und demokratische Alternativen statt rechtspopulistischen Blendwerks anzubieten. Die GroKo hat ihre Berechtigung für Übergangszeiten. Aber sie darf nicht zum Normalfall werden. In Österreich hat in vier der letzten sieben Jahrzehnte eine Große Koalition regiert. Das Ergebnis ist Rechtspopulismus im fortgeschrittenen Stadium - ohne Aussicht auf Besserung.

Jamaika ist eine Chance für Deutschland. Im besten Fall kann die SPD in der Opposition die Rechtspopulisten in Schach halten und entlarven. Keine leichte Aufgabe. Aber eine, die viel politischen Ertrag bringen kann. An die Regierung käme ein neubürgerliches Bündnis, das die beiden liberalen Parteien in Deutschland mit der konservativen Formation verbindet.

Video: Kurs Jamaika

Video AP

Horst Seehofer und Cem Özdemir werden sich schon vertragen. Die CSU hat noch jedes ihrer Prinzipien so hoch gehängt, dass man bequem drunter durchmarschieren konnte. Hat mal so ähnlich ein berühmter CSU-Vorsitzender gesagt. Wehrpflicht? Atomkraft? Das galt schließlich auch alles mal als unverhandelbar.

Natürlich wird eine solche neue Koalition mit gleich vier Partnern nicht ohne Streit abgehen. Ist doch logisch. So wie es zwischen SPD und FDP in den Siebzigern, zwischen Union und FDP in den Achtzigern und zwischen SPD und Grünen in den Nullerjahren eben auch nicht ohne Streit lief.

All diese Koalitionen haben Deutschland viel gebracht. Zu ihrer Zeit galten sie jeweils als Reformkoalitionen, stießen neue Türen auf.

Es wäre nicht das Schlechteste fürs Land, wenn dies auch einer Jamaika-Koalition gelingen könnte.