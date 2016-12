Schwarz-grüne Planspiele Hass, Liebe, Macht

Sollte es jemals so etwas wie einen schwarz-grünen Kuschelmoment gegeben haben, ist es vorerst vorbei. "Die Grünen sind kein bevorzugter Partner", meint Kanzlerin Angela Merkel. "Schwarz-Grün ist für uns keine Option", betont CSU-Vize Manfred Weber. Und Grünen-Chef Cem Özdemir verdammt den gerade verschärften Flüchtlingskurs von Merkels Partei: "Die CDU steht für Parallelgesellschaften."

Dabei ist es gar nicht lange her, da galt Schwarz-Grün als attraktivstes Bündnis für 2017. In der Flüchtlingskrise waren die Grünen Merkels loyalste Unterstützer. Im Bundesrat verhandelte man ein riesiges Asylpaket, da einigten sich sogar Grüne und CSU. In drei Landesregierungen arbeiten CDU und Grüne professionell zusammen.

Doch neuerdings wird wieder kräftig gegiftet, gelästert, abgegrenzt. Die Grünen stellen die Union als Ansammlung konservativer Kaltherzen dar, die sich der AfD anbiedern. Und die Union schimpft auf die Partei der Öko- und Multikultifreunde, fixiert auf kostspielige Wünsch-dir-was-Utopien. Willkommen zurück im Lagerkampf.

Zwar gehören Attacken zum politischen Showgeschäft, schließlich nähert sich das Bundestagswahljahr 2017. Alle leiden unter den Auswirkungen einer Großen Koalition, die Lager wollen endlich wieder unterscheidbar werden.

Allerdings passiert hier mehr als vorzeitiges Wahlkampfgetöse. Es gab in jüngster Zeit eine Reihe von Machtspielen, Signalen und Beschlüssen, die die Chancen auf Schwarz-Grün im Bund verschlechtern könnten. Oder, wie es ein Grüner etwas technisch ausdrückt: "Die inhaltlichen Schnittmengen sind weniger geworden." Warum genau?

Die Basis zieht nicht mit: Der CDU-Parteitag hat die Wortwahl in Sachen Flüchtlingskrise verschärft und die doppelte Staatsbürgerschaft abgelehnt - zum Missfallen Merkels. Die Grünen-Basis bekannte sich gegen den Willen des Bundesvorstands zur Vermögensteuer. Überhaupt war der vorige Parteitag geprägt von linken Beschlüssen: Die Grünen wollen Hartz-IV-Sanktionen abschaffen und streben einen Kohleausstieg bis 2025 an.

Führende Akteure sind geschwächt: Erstmals in ihrer Amtszeit sind der Kanzlerin von einem CDU-Parteitag Grenzen aufgezeigt worden, ist ihr Spielraum eingehegt worden. Zuvor wurde sie im Flüchtlingsstreit von CSU-Chef Horst Seehofer attackiert, vorgeführt, verletzt. Bei den Grünen ist der konservativere Realoflügel zwar weiter mächtig. Doch der populärste Realo, Winfried Kretschmann, bekommt von der Bundesbasis keine Mehrheiten für seine politischen Ziele. Und Parteichef Cem Özdemir muss sich erst mal in einer Urwahl behaupten, um Spitzenkandidat zu werden.

Die CSU blockt: Bei der Bundespräsidentenwahl verhinderte Parteichef Horst Seehofer mit aller Macht ein von Merkel gewünschtes schwarz-grünes Signal. Auch eine Koalition mit den Grünen lehnt die CSU klar ab. Zwar hat sich Seehofer oft genug grüne Themen abgeguckt: Atomausstieg, Gentechnik, direkte Demokratie. Aber er möchte die Grünen nicht hoffähig machen. Die Strategen in München fürchten: Schwarz-Grün könnte die absolute Mehrheit der CSU bei der Landtagswahl 2018 kaputt machen und die AfD stärken.

Die einzige Person, mit der Schwarz-Grün überhaupt durchsetzbar wäre, ist Merkel. Sie mag im Herbst 2017 noch einmal gewinnen, weil die SPD keinen Kandidaten mit Machtperspektive aufzubieten vermag. Aber für Schwarz-Grün braucht es politischen Elan, Mut. Fraglich ist, ob eine eingehegte Merkel im zwölften Jahr ihrer Kanzlerschaft dies noch aufbringen kann.

Also Game over für Schwarz-Grün? Nicht so schnell.

Die demonstrative Entfremdung könnte das Projekt überhaupt erst möglich machen. Denn die aktuellen Umfragen geben Schwarz-Grün nur knapp oder gar nicht her. Indem Grüne und Union ihre eigenen Profile schärfen, könnten sie ihre jeweiligen Anhänger mobilisieren.

Der überraschende CDU-Beschluss zum Doppelpass ist dafür ein gutes Beispiel: Der "verbockte Parteitag der CDU", sagt ein Grüner, habe es leichter gemacht, die über Jahre unangreifbare Merkel in die Ecke zu drängen. Und auch Özdemir sagt: "Nach diesem CDU-Parteitag haben wir eine klare Aufstellung."

"Jede Partei wirbt für sich, für ihre Positionen, das ist ganz normal", sagt auch CDU-Mann Jens Spahn. Der Finanzstaatssekretär gilt als führender Kopf hinter den jüngsten Kurskorrekturen. Auf dem Parteitag argumentierte er engagiert für den Abschied vom Doppelpass. Gleichzeitig aber gehört er zu den treibenden Kräften des schwarz-grünen Projekts.

Selbst ein Schwarz-Grün-Fan wie Spahn sagt: "Steuererhöhungen, wie die Grünen sie fordern, sind für uns ein No-Go". Spahns Abgrenzung, Özdemirs "klare Aufstellung" - all das dient vor allem einer politischen Selbstvergewisserung. Was eben nicht heißen muss, Schwarz-Grün verloren zu geben. Am Ende gilt, dass man als Koalitionspartner nur dann gute Kompromisse finden kann, wenn man weiß, wo man selbst steht.

Warum Schwarz-Grün realistischer ist als Rot-Rot-Grün

So ist es auch zu erklären, dass Spitzengrüne aller Doppelpass-Empörung zum Trotz versichern, man halte sich weiter alle Optionen offen. Das neubürgerliche Schwarz-Grün ist dabei allemal realistischer als Rot-Rot-Grün, weil die potenziellen Partner kaum persönliche Probleme miteinander haben und inhaltliche Differenzen eher überbrücken können. Mit der Linken müssten die Grünen über einen Austritt aus der Nato verhandeln. Mit der Union über die Ehe für alle oder Umweltpolitik.

Hinzu kommt die vielbeschworene staatspolitische Verantwortung. Die SPD fügt sich mit diesem Argument gern in die Rolle des koalitionären Juniorpartners. Aber auch CSU, Grüne und CDU würden sich im Falle des Falles wohl kaum drücken und Neuwahlen provozieren.

Ein Grüner geht sogar so weit, dass Schwarz-Grün mit dem derzeitigen Personal - Merkel, Seehofer, Özdemir, Göring-Eckardt und Kretschmann - sowieso nicht an Forderungen aus dem Wahlkampf scheitern würde.

Man müsse halt nur die passenden Formulierungen im Koalitionsvertrag finden. Zum Beispiel: Die CSU verzichtet auf das Reizwort "Obergrenze", dafür würden die Grünen beim frühen Kohleausstieg nachgeben.

Und wenn alle Kompromisse platzen? Dann gibt es, zumindest theoretisch, noch eine weitere Variante: Eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen - ohne die CSU.

Im Bundespräsidenten-Geschacher hätte sich dieses Modell durchaus bewähren können. Nämlich dann, wenn sich Merkel gegen die CSU für einen schwarz-grünen, auch für die FDP wählbaren Präsidentschaftskandidaten entschieden - und Seehofer einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hätte.

Als Lösung nach der Bundestagswahl ist Jamaika ohne die CSU nur schwer denkbar. Aber unmöglich scheint ja dieser Tage nichts mehr.

